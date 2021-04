Kassory, candidat en 2026? “J’ai donné ma parole au Président que je ne me présenterais pas contre lui”

Sera-t-il candidat en 2026? Le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana qui ne cache pas ses intentions de briguer un jour la magistrtaure suprême de la Guinée assure qu’il ne sera jamais l’adversaire du président Alpha Condé dans une élection. Il l’a dit à l’hebdomadaire panafricain Jeune Afrique (JA). Extraits…

JA: (…) Est-ce pour mieux préparer la Présidentielle (de 2026) ?

“D’un point de vue personnel, je considère qu’après cinq années dans une fonction, quelle qu’elle soit, il faut savoir partir. Nous sommes convenus, avec le Président d’en discuter d’ici à deux ans. Je n’ai pas encore quitté la Primature !Je me projette, mais je ne rêve pas. D’autant que j’ai donné ma parole au Président que je ne me présenterais pas contre lui. C’est à lui de décider ce qu’il voudra faire en 2026, mais même si, je ne suis plus avec lui, à ce moment-là, je ne serai jamais son adversaire”, coupe-t-il court.

Mediaguinee