Kassory : “ce que le président Alpha Condé a fait pour ma mère et pour moi…”

Visiblement, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana ne quittera pas le chef de l’Etat. Samedi dernier, à son domicile privé de Lambanyi, le chef du gouvernement a indiqué à la coordination des sages du Manding, région d’où est originaire le président Condé, qu’il relèvera le defi de développer la Guinée. Une mission, dit-il, du chef de l’Etat.

“Ce qui me lie au Président Alpha Condé va complètement au au-delà d’une relation politique ou administrative. Nos relations sont surtout des relations d’amitié, de fraternité, de confiance mutuelle, et aussi de profonde reconnaissance pour tout ce qu’il a fait pour ma mère et pour moi-même”, révèle-t-il, cité par un témoin. Et d’ajouter : “nous avons en commun le désir de développer la Guinée et je ferai tout mon possible pour relever ce défi…”

Christine Finda Kamano