Kassory et Cie en prison : la sécurité renforcée devant la maison centrale de Conakry

Suite au placement sous mandat de dépôt, ce mercredi des anciens ministres du régime Alpha Condé, notamment: Ibrahima Kassory Fofana, Mohamed Diané, Oyé Guilavogui et Zakaria Koulibaly pour des faits de détournement de deniers publics, toutes les issues de la maison centrale

de Conakry sont bouclées.



Les pick-up des gendarmes et policiers quadrillent toutes les voies. Pas de passage pour les piétons ni pour les engins roulants. Même les journalistes ont été priés de quitter les lieux.



A rappeler que le procès de Kassory et Cie s’ouvra le 11 avril prochain devant une chambre de la Crief.



Elisa Camara

