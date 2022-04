Kassory et Cie jugés, ce lundi : les avocats Malien et Sénégalais arrivés à Conakry

Un pool d’avocats internationaux constitué pour défendre l’ancien Premier ministre et trois miinistres d’Alpha Condé, inculpés par la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF) pour des présumés faits de détournement de deniers publics le jeudi dernier est arrivée ce dimanche en Guinée ce dimanche 10 avril 2022.

Ce pool d’avocats qui plaidera demain avec les avocats Guinéens dans cette procédure est composé de Me Ousmane Sèye de nationalité sénégalaise et Me Mamadou Israël Konaté de nationalité malienne

Arrivée en premier Me Ousmane Sèye, avocat à Dakar, a fait savoir devant les journalistes qui l’attendait à descente d’avion qu’ils n’ont pas encore connaissance du fond du dossier 《Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’on attend d’avoir les dossiers, rencontré notre client. Nous sommes des avocats. Nous sommes venus faire notre travail.》Dit-il

Sur la question de savoir comment se passera-t-il la collaboration avec les avocats guinéens Me Sèye dira ceci 《 Ça va se passer très bien. Les avocats ont la même déontologie, les même règles. Nous nous connaissons déjà. Ce n’est pas la première fois que je viens plaider à côté des confrères guinéens. Nous sommes toujours optimiste. Si demain le procès devait se tenir, nous avons aussi les moyens. Parce qu’il y a les droits de la défense. Il faut qu’on respecte les droits de la défense. La défense a tous les droits. On ne peut pas venir plaider un dossier dont on ne connais pas le contenu. Il faut d’abord qu’on nous communique le dossier. Qu’on nous mettent dans de bonnes conditions d’assurer effectivement les droits de notre client. L’Etat guinéen a parfaitement le droit de poursuivre qui il veut conformément à ses lois et règlements. Mais il faut aussi qu’il garantisse les droits de la défense des personnes poursuivi. Parce que c’est des droits constitutionnels et même naturels》

Poursuivant, le malien, Me Mamadou Ismaïla Konaté, avocat à Bamako et à Paris d’exprimer toute sa satisfaction d’être à Conakry dans le cas de ce dossier et aussi pour rencontrer d’autres confrères guinéens pour prendre en charge ce dossier et pour mettre en place nos défenses 《 Une procédure judiciaire c’est des règles et des règles qui nous permettent aujourd’hui de savoir exactement les uns et les autres quels sont des rôles que nous jouons dans le cadre de cette procédure. Et c’est pour cela que nous venons à la rencontre de nos confrères de Guinée, nos confrères d’ailleurs pour prendre en charge ce dossier qui nous oppose à l’État de Guinée. N’ayant pas véritablement et parfaitement connaissance de ce dossier, on ne peut pas être épilogué d’avantage. C’est de faire en sorte simplement que nous puissions rencontrer d’abord nos confrères, ensuite prendre connaissance du dossier et enfin rencontrer nos clients pour éventuellement mettre en place une stratégie de défense. Laissez nous aller voir nos clients s’il y’a le moindre obstacle, on prendra à témoin l’opinion. Pour l’instant les avocats ne commentent pas la rumeur. On est là en Guinée pour participer dans le cadre de ce dossier. Il y’a rien qui puisse faire qu’on soit pas entrain de participer dans le cadre de ce dossier. Nous rencontrerons nos clients dans les conditions qui sont celles conformes à la loi. Nous rencontrerons nos confrères et on se mettra en rapport avec le dossier pour éventuellement vous dire ce qui ait lieu de faire》 A-t-il précisé dans le parking de l’aéroport International Ahmed Sékou Touré de Conakry.

Pour finir, il faut retenir que ces ministres étaient tous aux affaires au moment du Coup d’Etat du 5 septembre dernier, mené par les Groupements des Forces Spéciales (GFS) et sauf changement de dernière minute les auditions à huis-clos par la Direction Centrale des lminvestigations judiciaires de la Gendarmerie Nationale (DCIJ-GN) se poursuivront demain encore avec d’autres anciens ministres d’Alpha Condé.

Mamadou Yaya Barry