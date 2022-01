Kassory Fofana parle de Aminata Touré : “elle a toujours été là pour moi »

L’ancien Premier Ministre Ibrahima Kassory Fofana a effectué le déplacement ce jeudi 13 janvier 2022, au siège du PDG-RDA (ancien parti au pouvoir) dans la commune de Dixinn, pour présenter ses condoléances à la famille de Hadja Aminata Touré, fille du père de l’indépendance et maire de Kaloum, décédé hier soir au Maroc.

Dr Ibrahima Kassory Fofana a fait savoir qu’il est triste, très épuisé, suite à la disparition de celle qui a été toujours là pour lui « parce que j’ai des liens très forts avec la défunte, avec la famille. J’ai commencé ma carrière administrative dans les années 1979 avec son mari directeur de cabinet au Ministère de la Coopération, qui m’a entouré de toutes ses attentions même si sur le plan politique j’étais un peu rebelle, jugé à l’époque comme un contre-révolutionnaire, son mari m’a toujours protégé. Amie a toujours été là pour moi ».

Et de poursuivre :« nous avons gardé des liens très forts. Dieu vient de l’arracher à notre affection mais nos bénédictions la suivent,. C’est avec beaucoup de tristesse et c’est une perte pour les Guinéens parce que Amie Touré était une brave femme, une bonne citoyenne, une bonne Guinéenne qui s’est toujours battue pour l’unité de la nation Guinéenne, pour la concorde entre les Guinéens, on l’a vue dans les différentes épreuves politiques, elle a toujours été là pour prôner la paix et les vertus de dialogue et de l’entente, que Dieu l’accompagne, la reçoive dans son paradis éternel .»

Mamadou Yaya Barry

622266708