Kassory, Oyé, Diakaria présents à la gendarmerie

Convoqué par la Direction Générales des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale, l’ex-Premier ministre d’Alpha Condé et certains ministres du régime déchu ont répondu aux convocations de la gendarmerie pour y être entendus dans l’affaire des présumés détournements des deniers publics sous la gouvernance d’Alpha Condé.

Sont présents dans les locaux des investigations de la gendarmerie au moment ou mettions cet article en ligne, Dr Ibrahima Kassory Fofana, ex-PM, Oyé Guilavogui, ex-ministre des eaux et forêts et Diakaria Koulibaly, ex-ministre des Hydrocarbures. Nous y reviendrons…

Mamadou Yaya Barry