Kassory, président CEP/RPG AEC : « si la conquête du pouvoir est laborieuse, la reconquête est tout aussi hardie »

L’ex-Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana qui a été désigné président du comité exécutif provisoire du RPG Arc-en-ciel (CEP/RPG AEC) a, dans un discours qu’il a prononcé au siège national de l’ex-parti au pouvoir, à Gbessia, jeudi, 10 mars, promis des assises nationales pour permettre à chacun de s’exprimer, tout en invitant les sages à poursuivre les conseils, leur mobilisation pour le rassemblement… Discours👇👇

Nous n’avons pas à vous enseigner que si la conquête du pouvoir est laborieuse et l’exercice du pouvoir contraignant, la reconquête du pouvoir est tout aussi hardie. Je le sais ! Nous le savons ! Ça ressemble à l’exercice de remonter une montagne à forte pente et de surcroît accidentée. Mais ensemble nous y parviendrons. Je vous en donne l’assurance

Chers responsables de la Direction Nationale du RPG ARC-EN-CIEL !Chers militantes et militants !

En ces instants solennels de l’histoire de notre parti, le RPG ARC-EN-CIEL, l’honneur m’échoit de vous exprimer ma gratitude pour cette importante mission qui vient de m’être confiée par le Bureau Politique National et le Comité Central avec la bénédiction de notre cher Président Fondateur, notre guide, notre champion, j’ai nommé respectueusement et chaleureusement le Prof Alpha CONDÉ. Je voudrais vous prier, en guise d’introduction, de bien vouloir observer avec moi une minute de silence en la mémoire de nos compagnons de lutte qui ne sont plus de ce monde, connus ou inconnus.

Chers militantes et militants, Je voudrais pour honorer leur mémoire, vous rassurer que pour cette mission exaltante, je m’engage à ne ménager ni mon temps, ni mes efforts pour faire face aux enjeux multiples et importants du moment, entre autres :

– redynamiser avec les uns et les autres notre parti ;- accompagner pacifiquement et activement le processus de transition en cours ;- mettre les structures du parti en ordre de bataille pour les futures échéances électorales, c’est à dire les municipales, les législatives et le scrutin présidentiel.C’est une œuvre gigantesque que nous sommes sur le point d’entreprendre pour la survie de notre parti et la consolidation des acquis de notre gouvernance récente. Je réalise le rôle qui doit être le mien pour réussir ces grands défis. C’est pour cela il me plaît de demander aux sages fondateurs du parti présents parmi nous ainsi qu’à toutes les grandes figures de notre formation politique, de continuer leur œuvre de conseil, de mobilisation pour le rassemblement de nos militants et responsables et au-delà, le rassemblement du Peuple de Guinée qui est la vocation primordiale de notre grand Parti et de son Père Fondateur le Président Alpha CONDÉ.

Les assises nationales en perspectives doivent permettre à chacun de s’exprimer, car les contradictions ou discussions que nous vivons ces jours-ci relèvent du débat démocratique. Cela est conforme à la philosophie de notre Président Fondateur, le Prof Alpha CONDÉ.

Chers Militants et Responsables du RPG ARC-EN-CIEL, Je voudrais exprimer toute ma fierté pour l’acte historique que vous venez de poser en désignant ma modeste personne pour conduire les destinés de notre parti politique qui se veut national.

Vive le RPG ARC-EN-CIEL !Prompt rétablissement à notre Père Fondateur Prof Alpha CONDÉ ! Vive la Guinée !