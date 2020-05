Kassory prie pour Henriette : ‘’qu’elle rejoigne son illustre mari dans le paradis”

C’est un Kassory Fofana, en sanglots, qui a assisté, ce jeudi 14 mai à la morgue de Ignace Deen à la levée du corps de l’ancienne Première dame de Guinée, Henriette Conté, décédée mardi dernier de maladie à son domicile de Kaporo, dans la commune de Ratoma.

Le Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana qui connaît la défunte et qui l’a côtoyée plus d’une vingtaine d’années n’a pas manqué de lancer des éloges à son endroit. Et aussi de formuler des prières pour le repos de son âme.

“Maman Henriette a donné l’image d’une mère de famille. Pleine de compassion envers les plus faibles, pleine de solidarité envers tout le monde. Elle laisse le souvenir d’une femme très humaine, une femme au service des populations”, a témoigné Kassory Fofana, d’un ton triste.

Parlant de ses sentiments, le PM de confier :” Oui absolument triste, parce que ça me fait revivre des souvenir totalement ancrés dans ma mémoire et dans ma chair avec le feu Président [Lansana Conté]”.

Notamment sur le front social, a-t-il rappelé, elle était d’un altruisme admirable, toujours portée vers les autres, vers les plus faibles notamment. Que Dieu lui accorde son paradis, qu’elle rejoigne son illustre mari dans le paradis”.

Henriette Conté, 65 ans, qui était l’une des épouses du feu président Lansana Conté a été inhumée dans sa concession familiale à Kaporo.

