Kassory reconduit Premier ministre : ‘’après 2 ans, je planterai mes choux ailleurs”

Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana restera à la Primature que pendant 24 mois. C’est lui-même qui l’a affirmé. A l’en croire, il a contrat de 2 ans avant d’aller planter ses choux ailleurs.

« (…) Les Guinéens doivent savoir que le président Alpha Condé s’est engagé à gouverner autrement. Et le contrat qui nous lie au titre du décret qu’il vient de signer est un contrat de 2 ans. Par lequel il me demande de mener les réformes hardies pour que la Guinée aille vite et que son programme social, pour que les plus pauvres profitent des avantages de la croissance, réussisse très rapidement. Donc, j’ai 2 ans. Après 2 ans, je planterai mes choux ailleurs », a-t-il dit à son domicile au lendemain de sa reconduction au poste de Premier ministre.