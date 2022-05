Kassory sortira, sortira pas? La décision, le 31 mai

En détention à la maison centrale de Conakry depuis le 6 avril dernier, l’ex-Premier ministre du régime Condé, Dr Ibrahima Kassory Fofana sera situé sur son sort le mardi 31 mai à 10 heures. En tout cas, c’est ce qui est ressort du procès en appel portant sur la demande de sa mise en liberté qui a lieu, ce vendredi 27 mai, devant la chambre de contrôle d’instruction de la cour de répression des infractions économiques et financières (Crief).

Au sortir de l’audience, l’un des avocats du dernier chef du gouvernement du régime Alpha Condé, en la personne de Me Dinah Sampil a confié: « les débats ont eu lieu. Et, la décision sortira mardi à 10heures. Alors pour les avocats, les débats ont porté sur la réduction du montant de la caution à 3 milliards gnf et pour le procureur ça a porté sur la reformation de l’ordonnance de placement sur contrôle judiciaire. Il faudrait que que ce soit un placement sur mandat de dépôt« .

A noter que Dr Kassory Fofana est poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières, Aly Touré.

Elisa Camara

