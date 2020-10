Kassory sur l’accueil de Dalein : ‘’c’est tout le Foutah qui s’est vidé pour l’accompagner à Conakry”

Invité de l’émission “On refait le monde” Djoma tv, le Premier ministre guinéen Dr. Ibrahima Kassory Fofana s’est prononcé sur l’accueil triomphal réservé jeudi au président de l’UFDG et candidat à la présidentielle du 18 octobre Cellou Dalein Diallo.

Selon le patron du gouvernement guinéen et directeur national de campagne du candidat RPG-arc-ciel, cette mobilisation n’a rien d’extraordinaire. Car, dit-il, c’est toute la région du Foutah Djallon qui s’est mobilisée pour accompagner Cellou Dalein à Conakry juste pour donner l’impression qu’il est si populaire.

” Informez-vous à Coyah, j’avais de la famille qui venait de Forécariah hier et qui a passé des heures et des heures à Coyah parce que tout le Foutah se vide pour accompagner le candidat de l’Ufdg à Conakry et donner l’impression… Quand on se mobilise avec 300 -400 véhicules. Nous, notre candidat part seul, quasiment seul dans les villes et vous voyez ce qui se passe. Cellou transporte ses militants, c’est clair. Demandez à Coyah et à Kindia, ils vous diront que ce sont des centaines de véhicules venus du Foutah pour l’accompagner jusqu’à Conakry. Le trafic était interrompu hier à Coyah jusqu’à ce matin, c’est une réalité, on n’est pas dans le fictif là”.

