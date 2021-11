Katala 224 : la cérémonie de couronnement, c’est ce samedi à Conakry

« Nous sommes prêts pour la soirée de consécration des nominés KATALA 224. Les échanges préalables avec les nominés et la Mentor KATALA se sont déroulées, la prise de contact avec les nouvelles autorités a été faite, le pool de jury est constitué, les medias sont en alerte, les invitations sont parties, des hommes d’Etat, des diplomates, des entrepreneurs et carriéristes ont confirmé leurs présences, les artistes invités et les maitresses de cérémonie sont également fin prêtes à chauffer la scène de la prestigieuse cérémonie de couronnement. DONC NOUS SOMMES PRÊTS POUR CE SAMEDI».

Mme HABA ELISE KOIVOGUI, Directrice Associée de l’agence initiatrice de l’évènement ‘’KATALA 224 ‘’

En effet, Organisée annuellement depuis 2017 par l’agence de communication More & More, KATALA 224 par tradition, met un accent particulier sur ces hommes et femmes qui créent massivement des emplois, qui se démarquent dans la construction citoyenne, dans l’innovation ou encore dans la vente de l’image d’une Guinée qui mûrit.

Après une édition spéciale dédiée aux COVID HEROS, KATALA 224 renoue avec son traditionnel concept. Mettre en lumière des modèles de réussite du formel à l’informel, du privé au public en passant par la culture.

Mme Haba Elise Koivogui, initiatrice de Katala224

En effet, à l’issue d’une enquête terrain repartie en 7 catégories, 21 nominés ont été sélectionnés dont 3 par catégorie. Parmi les nominés, un seul recevra le titre KATALA 224 catégorie management 2021, de KATALA 224 catégorie privé 2021, de KATALA 224 catégorie public 2021, de KATALA 224 catégorie en entreprise 2021, de KATALA 224 catégorie informel 2021, de KATALA 224 catégorie culturelle 2021.

Et Ces titres seront décernés à l’occasion d’une cérémonie prestigieuse qui aura lieu en présence du jury, des nominés et de la communauté qui aurait voté les 2 mois qui auraient précédé la cérémonie.

Le rendez-vous est pris pour ce samedi, 20 Novembre 2021 à l’hôtel KALOUM à 17h précises.