Keitayah/Dubréka : ECOBANK lance les travaux de construction de 66 logements sociaux pour ses travailleurs

Les travaux de construction de 66 logements sociaux en faveur des travailleurs d’ECOBANK Guinée ont été lancés ce samedi, 30 octobre 2021 à Keitayah, dans la commune de Dubréka. Le projet sera exécuté par l’entreprise l’Agence Guinéenne de Promotion Immobilière et d’Ingénierie Foncière (AGUIPRO).

Il (projet) compte 3 types de logements dont 22 villas de type F3, 22 villas de type F4 et 15 duplex de type F5. Ce projet vise à donner la possibilité à chaque employé d’ECOBANK d’accéder à un logement et d’avoir un cadre de vie décent.

Kadiatou Conté, chargée de la direction commerciale de l’AGUIPRO trouve que le pacte de coopération qu’ECOGUI vient de franchir à travers AGUIPRO est capital pour régler les problématique en toute quiétude. Elle souhaiterait donc que cette initiative soit encouragée.

« La cérémonie d’aujourd’hui n’honore pas seulement le collectif des travailleurs d’ECOBANK, mais à plus d’un titre le gouvernement de la transition. Car, elle s’inscrit dans la continuité des nombreuses actions qui visent à offrir à l’ensemble des travailleurs de Guinée, les logements sociaux viables grâce à l’AGUIPRO, pionnier dans la promotion immobilière en Guinée (…) Nous savons tous combien fois l’accès à un logement décent est essentiel. Mais malheureusement, la situation financière écrasante des travailleurs de Guinée ne les permet pas de supporter un loyer mensuel de 500 euros, soit 5 millions de francs guinéens. Le projet pour lequel nous sommes donc là, répond à une forte attente de l’ensemble des travailleurs guinéens. Je les invite à s’inspirer de l’exemple de leurs concitoyens de la coopération d’ECOGUi pour se préparer un toit dépourvu de toute contrainte plus ou moins suffocante financement. Nous sommes pour la promotion massive des logements sociaux comme on le voit dans les pays limitrophes pour un cadre de vie plus épanouissant dans un cercle familial épargné des tractations des concessionnaires avec leur système de plusieurs loyers annuels à payer d’avance », a-t-elle indiqué.

Selon Mamady Condé, président d’ECOGUI, l’accès à un logement de qualité est sans doute l’une des préoccupations pour leur. Il a en outre laissé entendre que dans quelques mois, les clés de ces villas seront remises différents bénéficiaires.

« Sur le professionnalisme de leur partenaire, AGUIPRO qui portera ce projet ainsi que la vigilance de notre cabinet conseil mobile. Ce lieu où nous nous trouvons, sera une belle cité à la place de ce que nous voyons maintenant. Ce nouveaux quartier apportera non seulement la sécurité à de nombreuses familles, mais elle apportera aussi les écoles, l’hôpital, des aires de jeux pour ne citer que cela. Pour cela, vous pouvez compter sur la détermination du bureau exécutif de la coopérative. Permettez moi de remercier la direction générale avec à sa tette Monsieur Bah Diawadou pour sa vision et autres », dira-t-il.

Quant à Fatoumata Keita, présidente du conseil de quartier de Keitayah, elle s’est réjouie du choix porté sur son quartier pour abriter ce projet.

« C’est un honneur pour nous que cet éminent projet soit choisi sur le terrain de Keitayah. Keitayah depuis 2003, ces sites ont été réservés pour la promotion immobilière. On était là dans l’impatience », a-t-elle mentionné.

Prenant la parole pour la circonstance, le représentant du Directeur général d’ECOBANK a d’abord profité de l’occasion pour remercier le fondateur d’Ecobank, l’administrateur général d’Ecobank, partenaire et staff d’Ecobank qui ont selon lui, bien voulu prendre cette initiative. Il a par ailleurs indiqué que ce projet n’est qu’une première phase.

« Je pense que nous savons que nous ne sommes pas que 66 personnes, mais ça veut dire que ce n’est qu’une première phase. C’est pourquoi nous tenons vraiment à la bonne tenue et le respect de délai afin de pouvoir convaincre la direction générale pour leur montrer que ce projet est un projet tenable et viable (…) Nous en sommes à la première et nous espérons qu’il y aura d’autres projets à venir et pour d’autres staffs, c’est le plus important. En espérant que d’ici 18 mois, nous seront là encore pour inaugurer vraiment ces bâtiments », a indiqué Cheick N’Diaye.

Selon Fall, l’architecte du projet, les travaux dudit projet s’étendront sur un délai de 18 mois.

Christine Finda