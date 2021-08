Kèkouta Gnabaly, secrétaire de Gangan FC de Kindia : ‘’nous avons dépensé l’année dernière plus de 300 millions fg’’

Invité dans l’émission ‘’Parlons Sports” sur Komodor Fm, une nouvelle radio à Kindia, le secrétaire général de Gangan FC est revenu sur le parcours mitigé du club fanion de Kindia. Kèkouta Gnabaly a balayé d’une main de revers les propos allant à l’encontre de la capacité d’Elhadj Banfa Diaby à diriger le club de Kindia.

Pour lui, la saison dernière, le Gangan FC a reçu une somme de 70 millions de francs guinéens comme subvention et dépenser plus de 300 millions de francs guinéens.

Le maintient de Gangan FC en ligue 2 fait des bruits dans ces derniers temps à Kindia. Ayant un effectif rassurant la saison dernière, l’équipe d’Elhadj Banfa Diaby n’a pas pu monter en ligue 1. Une situation qui pousse certains observateurs du football à remettre en cause la capacité du président du club, Elhadj Banfa Diaby à conduire les destinées de l’équipe.

Le secrétaire général, Kekouta Gnabaly est revenu en premier lieu sur les causes de la mauvaise prestation de l’équipe de Kindia. ‘’Ce résultat non satisfaisant n’a rien à avoir avec l’aspect financier. Nous avons eu quelques problèmes techniques et surtout la gestion des joueurs et du calendrier. Au début, nous avons fait une bonne rentrée en tirant des victoires à domicile et à l’extérieur car nous avons terminé pratiquement 1er du classement lors de la phase aller. Mais, après on arrête le championnat pour le CHAN et ensuite, notre match est délocalisé à Friguiagbé. C’est là où tout à basculer. A Friguiagbé, on a pas été supporté, des joueurs importants se sont blessés et enfin notre voyage pour la Haute Guinée s’est mal passé avec des résultats négatifs. Donc rien ne touche l’aspect financier même s’il y a quelques problèmes.’’, dira-t-il.

Poursuivant son intervention, Kèkouta Gnabaly est revenu les dépenses effectuées par l’équipe de Kindia la saison dernière. Pour lui, le club a dépensé plus de 300 millions après avoir reçu une subvention 70 millions de francs guinéens.

‘’Dire que le président Banfa ne peut diriger Ganga FC, je ne suis pas d’accord. L’année dernière, nous avons reçu comme subvention une somme de 70 millions de francs et nous avons dépensé plus de 300 millions de francs guinéens. Si nous prenons les sachets d’eau qu’on utilize par semaine, c’est 300 000 francs guinéens sans oublier la prime de chaque joueur. Tout cet argent vient dans la poche d’une seule personne et lui n’obtient rien au retour. Donc dire qu’il ne peut pas diriger ce club, ça m’étonne franchement’’.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

