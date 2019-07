Kémo Kanté, fils de Kerfalla raconte les dernières heures de Sankaran könö

L’artiste Kerfalla Kanté qui a tiré sa révérence la nuit dernière dans une clinique privée de Conakry laisse trois femmes et trois enfants. Son premier fils Kémo Kanté, effondré par la mort de son géniteur, raconte les dernières heures de Sankaran könö.

‘’Nous sommes en deuil aujourd’hui, j’ai perdu mon papa, Kerfalla Kanté qui m’a tout donné, grâce à qui je fais de la musique. Il nous a quittés aujourd’hui, Dieu est grand et il a fait son travail. Il était gravement malade. Il était parti aux Etats-Unis pour ses examens, ensuite pour se traiter. Il s’est dit de ne pas rester à l’Occident, de revenir en Guinée, parce qu’il est né ici, donc il a voulu faire tout ici. Je me rappelle un jour, il m’avait dit : ‘’papa, même si tu pars en Occident, reviens dans ton pays, parce que c’est ici que tu es né. C’est vraiment une triste nouvelle. La Guinée est en deuil, la culture guinéenne est en deuil. Nous prions que son âme repose en paix.

C’est donc hier vers 15h, sa maman (de Kerfalla) aussi est à l’hôpital Ignace Deen. Il s’inquiétait beaucoup pour sa maman. Donc il m’a appelé pour dire : ‘’papa allons voir ma maman à l’hôpital’’. Il ne se préoccupait pas de sa propre maladie, mais s’inquiétait beaucoup pour sa maman. Dieu a fait son travail, vers 20h, on est revenus à la maison, il m’a dit qu’il ne se sent pas bien. D’habitude, quand il me dit cela, il va à l’hôpital et ensuite il se sent bien. Mais cette fois-ci, j’ai vu un changement (…) j’ai appelé son médecin, qui m’a dit de le conduire vers une clinique. Nous sommes allés à Ambroise Paré, vers 22h, il est resté jusqu’à 0h, mais moi j’étais au dehors. C’est après qu’on est venu me dire de l’envoyer à l’hôpital Donka, cela a trouvé que mon papa était déjà décédé. Il a été tout pour moi, c’est lui qui m’a donné ma vie, il a été mon maitre, je ne vais jamais l’oublier. Que son âme repose en paix.

Elisa Camara

