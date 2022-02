Kendoumayah (Coyah) : le MATD à l’écoute des deux communautés en conflit

Dans le cadre du renforcement du vivre-ensemble et du bon voisinage, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mory Condé, accompagné du Gouverneur de la région de Kindia, le Général de brigade à la retraite, Ibrahima Kalil Condé, était ce lundi 21 février dans le district de Kendoumayah, sous-préfecture de Wonkifong, préfecture de Coyah.

Objectif : s’enquérir de l’affaire des 26 hectares qui oppose l’Eglise à la communauté de Kendoumayah afin de trouver des voies et moyens pour la résolution de cette crise qui a trop secoué les deux communautés.

François Demba Bangoura, premier vice-président du conseil pastoral paroissial a expliqué ceci: « C’est le seigneur Robert Sarah qui a mené des démarches pour avoir ce domaine, parce qu’il y a un espace qui nous a été enlevé en ville ( où se trouve le stade préfectoral de Coyah). C’est ainsi qu’il a fait une lettre auprès du préfet de Coyah d’alors, le 7 mars 1993, demandant l’espace-là. Par la suite, le préfet en question fera une enquête sociologique sur le site où son pv date du 28 avril 1993. Après cette enquête, ils ont autorisé à ce qu’on fasse le plan de masse du domaine en question, qui a été daté le 10 mai 1993.

De ce plan de masse, les dossiers ont été remontés par la voie hiérarchique pour le département. C’est ainsi qu’un arrêté ministériel a été produit, avec pour numéro, 7908 du MARA-Cabinet -ANA 93 en date du 20 septembre 1993.

Après l’obtention du domaine, le seigneur Robert Sarah est venu présenter les moines à la communauté de Kendoumayah avec une noix de cola et une somme de 25000fg et non pour solliciter des terrains auprès d’eux. » Selon lui, les velléités ont commencé en 2014 avec les citoyens de Kendoumayah.

Au nom de la communauté de Kendoumayah, Bangaly Kendoumayah Camara a souligné pour sa part: « Ce problème est lié au non respect des promesses et le mauvais voisinage entre les moines et nous.

C’est en 1986 qu’on a vu venir des Blancs ici en compagnie de feu Elhadj Daffé et elh Yaralabou avec une noix de cola et 25000fg pour nous demander des terrains. Ce jour, certains se sont opposés à ça. Et finalement un autre groupe a plaidé qu’on les accepte afin d’avoir enfin le bonheur, comme c’est des Blancs. Quand on a fini de les accepter, par après, l’archevêque Robert Sarah est venu nous remercier et nous promettre beaucoup de choses (école, terrain, centre de santé, bitume…). Mais finalement, c’est devenu une illusion pour nous. Ils disent que c’est l’Etat qui leur a remis le domaine. C’est faux, car l’Etat ne peut pas donner 26 hectares à des Etrangers sans consulter les coutumiers, malgré que la terre appartienne à l’Etat. Ils parlent de dossiers, nous, nous sommes des coutumiers. Donc, on n’a pas besoin de documents pour démontrer notre appartenance. Beaucoup de préfets ont joué leur partition dans ce problème, mais aucune suite favorable.

Dans les 26 hectares, nous demandons qu’on nous restitue 24 hectares et on leur laisse les 2 hectares. Et c’est notre seule condition. » Et d’ajouter que cette affaire est loin de la religion, mais que c’est plutôt un problème de terrain et non une guerre de religion.

Après avoir entendu les deux parties, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mory Condé, a dit: « Nous avons été informés par les autorités de la région de Kindia, des remous sociaux entre la communauté de Kendoumayah et l’Eglise qu’abrite le village. Nous avons passé les messages de paix, d’appel au calme et à la retenue de monsieur le Premier ministre aux deux entités. Mais il est à préciser que le conflit qui oppose la communauté à l’Eglise, n’est pas un conflit d’ordre religieux, mais c’est plutôt un conflit autour d’un lopin de terre, dont les deux réclament la paternité. Sur ce, la responsabilité a été confiée au Gouverneur de la région de Kindia pour poursuivre les discussions entre les deux parties, afin qu’on puisse trouver un terrain d’entente .

Affaire à suivre…

Kalidou Diallo