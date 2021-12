Kerfalla Camara « KPC », bâtisseur des mosquées et stades

🛑Par Ahmadou Hamzah Bah🛑Il est de notoriété que KPC est un grand homme de valeurs vertueuses, extrêmement sensible aux problèmes de ses concitoyens qui a la générosité en bandoulière.

Corneille disait « qu’aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre des années ».

la quarantaine révolue comme d’ailleurs le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, KPC est déjà une figure emblématique de notre espace commun, de notre communauté nationale et un ambassadeur reconnu qui vend l’image de la Guinée à l’international.

Homme de dialogue et de grande écoute, manager dans toutes ses fibres et sous toutes ses coutures, KPC a un profond respect et une grande considération pour l’être humain quelque soit sa condition sociale.

Il ne saurait d’ailleurs en être autrement, car il est l’incarnation de ce que le pays nalou et le soumbouya ont de plus expressif de leur identité.

A 41 ans de vie sans présager de ce que le présent et le futur réservent à cet homme providentiel à qui je souhaite du fond de mon cœur bonne fête de fin d’année.

À lui, à son auguste famille, à ses collaborateurs et à toutes les personnes qui lui sont chères.

Si l’Égypte des pyramides et du jardin des papyrus est un don du majestueux du Nil, KPC l’est aussi pour la Guinée et les Guinéens.

Joyeuse fête à toi mon cher frère et ami, le bâtisseur des mosquées et des stades, des routes qui déchirent la nature sauvage et ennoblit les hameaux, les villages et les villes en montant les ouvrages métalliques qui enjambent les grandes rivières et les fleuves

Comme ton slogan qui inspire des milliers de jeunes « Naitre , grandir et réussir en Guinée est possible »

Jusqu’à preuve du contraire KPC reste et demeure un patriote et un digne fils de ce pays.

Ahmadou Hamzah Bah