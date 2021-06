Kerfalla Camara reçoit une délégation de l’Ambassade de France en Guinée

Monsieur Kerfalla CAMARA – KPC a reçu vendredi 25 Juin 2021 à son domicile de Conakry une délégation de l’Ambassade de France en Guinée conduite par MM. Sofiane MAOUTH : Chargé de mission économique et Innocent N’DRY : Chargé d’affaires export du Bureau Business-France d’Afrique de l’Ouest.

Les membres de la délégation ont pu ainsi informer officiellement Kerfalla CAMARA – KPC, en ses triples qualités de Président Directeur Général du Groupe Guicopres, de Vice-Président Fondé de pouvoir de la CPEG (Confédération Patronale des Entreprises de Guinée) et de Président de l’ANCG-BTP (Association Nationale des Constructeurs de Guinée) de la venue prochaine en Guinée – courant septembre 2021 – d’une forte délégation d’opérateurs économiques français dont l’objectif est d’examiner et saisir les opportunités de partenariat en vue de la réalisation des projets d’infrastructures, sportives et autres, entrant dans le cadre des besoins de la CAN Guinée-2025.

Au terme d’un échange fructueux et prometteur, Kerfalla CAMARA – KPC s’est déclaré pleinement disposé à contribuer au développement de synergies entre les secteurs privés Français et Guinéen.KPC félicite et remercie l’Ambassade de France pour sa louable initiative qui témoigne d’une volonté affirmée d’accompagnement des opérateurs privés et du Gouvernement Guinéen, dans le cadre des préparatifs de l’événement majeur d’envergure planétaire que promet d’être la CAN – Guinée 2025. Elle contribue en effet concrètement, à travers l’organisation de la visite de septembre prochain, à la conclusion de partenariats potentiels importants pour les grands projets d’infrastructure de la CAN.