Kérouané : le corps sans vie d’un jeune égorgé et éventré retrouvé dans sa chambre

A Kérouané, un corps sans vie d’un jeune d’une trentaine d’années a été retrouvé dans sa chambre. Visiblement tué, le jeune après la mobilisation des autorités de Kérouané a été enterré tard dans la nuit du lundi dernier, a appris notre correspondant basé à Kankan.

Ousmane Sow, âgé d’une trentaine d’années, est cette victime d’homicide dont le corps a été retrouvé dans l’après-midi du lundi 02 août, dans la commune urbaine de Kérouané.

Selon un des voisins de la victime joint au téléphone, Ousmane Sow aurait reçu plusieurs coups de couteau sur son corps avant d’être égorgé par son bourreau. « On a retrouvé un homme mort dans sa chambre, c’est quand on a enlevé la couverture qui était sur lui, on a vu qu’il avait été égorgé, sa bouche avait été fendue et son ventre déchiré. Bref son corps était percé partout. », a expliqué Lancei Doumbouya.

S’exprimant sur l’origine de cet assassinat, notre interlocuteur laisse entendre : « ils l’ont tué ailleurs et sont venus déposer son corps dans sa chambre et sont partis. Les autorités sont à la recherche des coupables mais jusqu’à présent elles n’ont rien trouvé. »

Dans le même sillage, Lancei Doumbouya assure que le défunt Sow n’avait aucun antécédent avec ses voisins.

« Depuis que je l’ai connu en 2014, il n’y a pas eu de problème entre lui et les jeunes du quartier, seulement la blague. »

En attendant l’aboutissement des enquêtes sur ce meurtre à Kérouané, le jeune Ousmane Sow, orpailleur de profession, qui serait originaire de la préfecture de Dinguiraye, a rejoint sa dernière demeure vers 20 heures le lundi dernier.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan