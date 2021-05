Kérouané : l’émouvant témoignage de la mère de l’élève tué dans la manifestation

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL– Mohamed Tall, c’est le nom de la victime de la manifestation des jeunes de la préfecture de Kérouané contre l’interdiction de la prière nocturne des dix derniers jours du mois de Ramadan, décidée par le secrétariat général aux Affaires religieuses.

Elève en classe de dixième année au collège Almamy Samory Toure de Kérouané et menuisier de profession, ce jeune homme de dix neuf ans a reçu une balle qui lui a été fatale, alors qu’il était juste parti à la recherche de son jeune frère qui n’était pas à la maison au moment du déclenchement de la manifestation.

Dans sa famille, sa mère est inconsolable. Elle a tout de même pu sécher ses larmes et expliquer les circonstances dans lesquelles son fils est décédé.

« La manifestation a commencé alors que mon fils (Mohamed Tall ndlr) et moi, nous étions en train de regarder la télévision à la maison ici. On a entendu des bruits mais on pensait que c’était le bruit des gens qui regardaient le ballon. Pendant un moment, on a entendu un coup de feu. En ce moment, son petit frère n’était pas à la maison. Il a donc décidé d’aller le chercher. Mais je lui ai dit d’attendre d’abord. Chose qu’il a faite. Quand les tirs se sont amplifiés, il est sorti pour partir le chercher. Mais avant d’y aller, ses amis sont venus à la maison lui disant d’aller à la révision avec eux. Il a donc pris son cahier et je lui ai dit d’aller avec ses amis à la révision, espérant que son petit frère reviendrait bientôt. Lorsqu’il (Mohamed Tall) était en route pour la révision, il a décidé de changer de chemin et est parti à la recherche de son petit frère qu’il a dépassé en chemin sans le voir. Aussitôt arrivé sur les lieux de la manifestation, au domicile du préfet, on lui a tiré dessus et il est tombé. Quelques temps après, j’ai vu des jeunes passer en courant devant notre domicile et criant que quelqu’un a été abattu. Aussitôt je suis partie voir si mon fils était dans sa chambre, qui était fermée. C’est ainsi que je suis restée à la maison. Quelqu’un est venu m’annoncer que c’est mon fils Mohamed Tall qui a été abattu dans la foule. N’y croyant pas, j’ai dit à ce dernier que mon fils n’est pas allé à la manifestation et qu’il est plutôt parti à la révision avec ses amis puisqu’il passe le brevet cette année. Mais quand ils sont venus nombreux, c’est ainsi que j’y ai cru et j’ai aussitôt fondu en larmes. », explique Saran Oulen, la mère du défunt.

Cette mère triste et inconsolable s’en remet à la volonté divine après la disparition subite de son fils à la fleur de l’âge. « Je m’en remets à Dieu, puisque c’est lui qui a donné c’est encore lui qui a repris. C’est Dieu le seul responsable. », a-t-il indiqué.

Plusieurs membres de la famille de Mohamed Tall témoignent et le décrivent comme un enfant respectueux, religieux et travailleur.

De retour de Kérouané, Ahmed Sékou Nabé