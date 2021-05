Kérouané : “que si je n’ouvre pas les mosquées qu’ils vont me tuer…” (responsable affaires religieuses)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL-Les domiciles de certaines autorités ont été la cible d’attaque des jeunes de la préfecture de Kérouané lors de leur sortie nocturne du mercredi dernier, contre l’interdiction de la prière de Qiyam Al Layl. Parmi ces domiciles, il y a celui du secrétaire préfectoral des Affaires religieuses, que les jeunes accusent d’être le principal responsable de la fermeture des mosquées pendant le moment des prières nocturnes. Pour exprimer leur mécontentement, ils y ont jeté des pierres, proférer des injures, et pire encore menacer de le tuer. Après leur avoir été échappé, El Sidiki Fofana raconte sa mésaventure : « aux environs de 22H, deux groupes de jeunes sont venus chez moi, pensant que c’est moi qui ai dit qu’il n’y aura pas de prières nocturnes et que j’ai fermé les mosquées. Ils étaient munis de bâton, de couteau, de marteau, de pierre et de feu, ils ont aussitôt commencé à proférer des injures grossières et à jeter des pierres sur les toits. Heureusement, la maison est solide sinon elle allait s’écrouler sur moi à l’intérieur. Comme c’était chaud, mon jeune frère leur a dit que je n’étais pas à la maison, que je suis chez le préfet. À la seconde, ils sont partis là-bas disant que si je n’ouvre pas les mosquées pour les prières nocturnes qu’ils vont me tuer, ou bien qu’ils vont incendier toute ma concession. », a-t-il expliqué.

Dans cette attaque de son domicile, les jeunes manifestants ont causé plusieurs dégâts et ont même tenté de défoncer la porte d’une maison dans laquelle des motos étaient garées mais ils n’ont pas réussi, conclut le secrétaire préfectoral des Affaires religieuses.

De retour de Kérouané, Ahmed Sékou Nabé