Le ministre Khalil Kaba dit travailler ”pour que nos compatriotes de l’étranger puissent renouveler leurs passeports sur place’’

La rencontre a duré une trentaine de minutes et a regroupé vendredi Ambassadeurs et Consuls guinéens accrédités à l’étranger. L’occasion pour SE Dr. Ibrahima Khalil KABA d’annoncer aux Services Extérieurs de son Département « les éléments à s’approprier pour nous permettre d’accompagner le Président de la République dans sa politique de développement du pays pour les années à venir ».

Il s’agit principalement du programme de gouvernance du candidat, du « Gouverner Autrement » et de la stratégie nationale de lutte contre la covid-19, SNLC.

SE Dr. Ibrahima Khalil KABA a aussi fait le point sur le niveau d’avancement du programme de déménagement sur le site directionnel de Koloma et la question de la fermeture de nos frontières avec le Sénégal, la Guinée Bissau et la Sierra-Leone.

Invite a été faite aux Chefs de Missions Diplomatiques et Consulaires de prendre contact avec les Représentants de Hauts Conseils de Guinéens de l’Étranger pour finaliser le processus et aboutir à l’élection prochainement du Président du Haut Conseil à Conakry.

La question de la relance du CEFOPED (Centre de Formation et de Perfectionnement Diplomatique) était aussi à l’ordre du jour de cette rencontre qui s’est tenue en visioconférence.

À ce titre, SEM le Ministre a sollicité l’implication de nos Chefs de Missions Diplomatiques et Consulaires dans la recherche de partenariats pour la formation des cadres, tout en souhaitant que les diplomates à la retraite participent au programme de formation et de Perfectionnement des jeunes qui souhaitent faire carrière dans la diplomatie.

La question d’une meilleure gestion du courrier et celle du renforcement des capacités linguistiques des cadres du Département Central a fait aussi l’objet de discussions.

En retour, les Chefs de Missions Diplomatiques et Consulaires ont félicité SE Dr. Ibrahima Khalil KABA pour sa nomination en qualité de Ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger par Son Excellence Professeur Alpha CONDÉ, Président de la République.

L’occasion de remercier le Chef de l’État pour la signature récemment, du décret portant organisation et gestion de la carrière diplomatique et consulaire.

Les Chefs de Missions Diplomatiques et Consulaires ont émis le souhait que ces échanges en visioconférence soient tenues de façon périodique, pour une meilleure collaboration entre les Missions Diplomatiques et Consulaires et le Département Central, tout en sollicitation l’affectation dans des délais raisonnables, des agents de police devant faciliter l’enrôlement de nos compatriotes qui souhaitent procéder au renouvellement de leurs passeports biométriques.

« Le Ministre de la Sécurité et moi travaillons sur ce dossier pour permettre à nos compatriotes de l’étranger, de pouvoir renouveler désormais leurs passeports sur place » a annoncé le Ministre aux Ambassadeurs.

D’autres questions étaient aussi au menu des échanges.

Il s’agit par exemple de la réglementation du réseau de Consul Honoraire, des critères de sélection relatifs à la classification zonale des Ambassades et de la circulation des diplomates au niveau des frontières terrestres.

