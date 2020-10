Kindia: 100 millions pour le vieux lycée franco-arabe de Thierno Djibya, abandonné depuis 90

Abandonné à lui même depuis depuis les années 90, le lycée franco-arabe de Thierno Djibya aujourd’hui en mauvaise posture va bientôt changer d’image. Il vient d’être sauvé par l’érudit de Kindia Elhadj Abdoul Wakil Kéita, qui a offert aux responsables de ce vieux lycée, une somme de 100 millions de francs guinéens, trois camions de sable et de graviers pour sa rénovation.

Cette année les élèves de cette vielle école ont eu du mal à suivre les différents programmes dû à l’état piteux des bâtiments. Les murs sont fissurés, les tôles trouées et parfois on retrouvait même des serpents dans les différentes salles. Ce jeudi 1er octobre 2020, l’érudit de Kindia a prêté main forte à l’Etat. Elhadj Abdoul Wakil Kéita donne la composition de ce don.

« Les gens construisent les mosquées, mettent les clôtures dans les cimetières pour les morts. Pour moi, il faut construire des écoles au lieu de construire des étages pour les sages, imams pour prier dedans. Ceux qui font prier les gens là où ils ont étudié pourquoi ne pas construire ces écoles ou rénover celles qui sont en état de dégradation très poussée si on a peur de Dieu. Dans tout Kindia, Thierno Djibia constitue le plus grand lycée, beaucoup de cadres guinéens sont sortis de cette école. Les politiciens pensent que sans eux personne d’autres de la région ne pourra le faire. Mon entourage et moi, nous avons eu cent millions de nos francs, trois camions de sable, deux chargements de graviers plus trois tonnes de ciments pour la rénovation de cette grande école qui tend à disparaitre », dit-il

Les responsables de cet établissement qui, récemment ont dénoncé la mauvaise situation de leur lycée se réjouissent à présent. Ils ont formulé des remerciements et prières à l’endroit de l’érudit de Kindia. Reste à savoir si ce don tant attendu sera utilisé à bon escient.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

