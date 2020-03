Kindia: 2 bureaux de vote vandalisés au quartier Filigbé, 3 personnes arrêtées

Le double scrutin législatif et référendaire se poursuit depuis ce dimanche matin dans la préfecture de Kindia, chef-lieu de la Basse Guinée. A Filigbé, deux bureaux de vote ont été vandalisés par des jeunes non identifiés. Les “assaillants” se sont servis de pierres et de “Baagui” qui irrite et qui démange pour disperser les membres des deux bureaux.

C’est à l’école primaire de Filigbé où ces deux bureaux ont été vandalisés par des jeunes non identifiés. Les bulletins, les enveloppes, les urnes, et les isoloirs ont été éparpillés par tout. Réné Lamah, président du bureau de vote explique les circonstances dans lesquelles l’acte s’est déroulé.

“On a été attaqués ce matin par des jeunes inconnus. Il y a un groupe qui a quitté vers Tapioka, ils ont commencé à jeter des cailloux. Directement, ils sont venus rentrer dans la salle et prendre tout ce qui était ici. Ils y ont mis même du feu. Nous, on a pris la fuite et heureusement, il y avait les forces de l’ordre. Certains ont été arrêtés. Nous avons remonté l’information car parmi ces 4 bureaux, seulement deux ont été touchés. Nous partons à la CEPI pour voir qu’est-ce qu’il faut”, explique-t-il.

Aux dernières nouvelles, trois personnes sont arrêtés par les services de sécurité.

Aboubacar Dramé, depuis Filigbé

+224 623 08 09 10