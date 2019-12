Kindia : 3 membres du FNDC dont le coordinateur régional Farinta condamnés, les 2 autres relaxés

Les cinq membres du front national pour la défense de la constitution (FNDC) ont été fixés jeudi sur leur sort au tribunal de première instance de Kindia. Parmi eux, deux ont été jugés non coupables des faits qui leur sont reprochés, les trois autres dont le coordinateur régional Alsény Farinta Camara ont été condamnés à quatre mois d’emprisonnement ferme dont trois assortis de sursis. C’est en présence de plusieurs citoyens composés des membres du FNDC et familles de ces cinq détenus que la délibération a été faite au tribunal de première instance de Kindia.

Le pool des avocats du FNDC qui avait défendu ce dossier le 10 décembre dernier a expliqué le verdict en ces termes. « Aujourd’hui, nous sommes parvenus au verdict suivant, deux de nos clients ont été relaxés purement et simplement, ils sont libres. Trois autres ont reçu une condamnation de quatre mois dont trois assortis de sursis mais comme ils ont déjà purgé un peu plus d’un mois en prison donc, clairement nous pourrons dire aujourd’hui, que nos 5 membres sont tous libres. Aussitôt après, nous avons immédiatement relevé appel partiel contre la condamnation. Pour nous, ces gens-là n’ont commis aucune infraction donc, nous ferons tout pour que cette condamnation soit annulée », a promis Me Thierno Souleymane Barry, l’un des membres du pool des avocats du FNDC.

Ce verdict est tombé également en la présence du bureau de la coordination du FNDC.

Pour le premier responsable de ce front, Abdourahmane Sano, aucune répression n’aura raison de leur détermination.

« Je voudrais d’abord féliciter ces jeunes héros, les exhorter à nouveau de continuer le combat. Je rends hommage aux avocats, aux collègues de la coordination régionale du FNDC Kindia qui se sont battus pour que ces jeunes puissent recouvrir aujourd’hui leur liberté. Je remercie également la population de Kindia en lui demandant de continuer de se mobiliser parce que nous devons aller jusqu’à la victoire finale. Il n’y aura pas de troisième mandat en Guinée, il n’y aura pas d’une nouvelle constitution en Guinée et aucune répression qu’elle soit militaire, policière ou judiciaire n’aura raison de notre détermination », dit-il.

Après le verdict, les citoyens massivement réunis au tribunal de première instance de Kindia ont exprimé leur joie par des chants et slogans en faveur du FNDC.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

