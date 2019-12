Kindia : 306 étudiants de l’école nationale de la santé reçoivent leurs diplômes

La remise des diplômes à la 15ème promotion des étudiants de l’école nationale de la santé de Kindia a eu lieu ce samedi 14 décembre 2019. Ils sont au total 306 étudiants de la santé dont 107 filles qui ont décrochés leurs précieux sésames.

C’est en présence des autorités de Kindia notamment, celles sanitaires que s’est déroulée cette remise des diplômes aux étudiants. Le Directeur général de cette école, Dr Samba Dioumessy s’est dit très satisfait du travail abattu par ses nouveaux diplômés et parle de l’intégrité du parrain de cette promotion sortante.

« Mes impressions sont bonnes et aujourd’hui nous sommes très fiers d’avoir mis sur le marché 306 cadres auxquels nous avons entièrement confiance et qui peuvent faire l’affaire de ce pays. Cette 15ème promotion est composée de quatre filières : Nous avons les techniciens de santé publique, c’est une promotion que nous avons mis en place dans notre école et qui sont des agents qui luttent contre la maladie. S’ils étaient là avant l’épidémie d’ebola, ça n’allait pas faire autant de morts dans le personnel de santé. Nous avons des sages femmes, les techniciens de laboratoire et enfin les infirmiers d’Etat qui sont les auxiliaires des médecins dans les hôpitaux. Celui dont le nom a été donné à cette promotion est mort en classe en donnant le cours. Il a remplit tous les compartiments de la santé. Ce que nous allons dire aux étudiants sortants, c’est de s’inspirer de cet homme qui est mort avec l’arme en main pour qu’ils puissent gravir les échelons », dit-il.

De leurs côtés, les étudiants récipiendaires ont remercié tous les services qui ont contribué à leurs formations durant ces trois ans de labeur. « Nous sommes très fiers d’avoir aujourd’hui nos diplômes après ces années de formation. Nous remercions nos formateurs et encadreurs qui n’ont ménagé aucun effort pour nous prodiguer une formation de qualité. Nous remercions la DRS, la DPS et la direction de l’hôpital régional de Kindia et tout son personnel qui nous ont assuré une formation pratique durant tout notre cycle. Nous remercions également nos chers parents qui ont bien voulu nous orienter vers ce noble métier et qui n’ont ménagé aucun effort pour nous apporter un soutien moral et matériel jusqu’à la fin de nos études. Nous prenons le ferme engagement de servir loyalement notre nation sans discrimination. Nous nous engageons à mettre à profit cette formation acquise pour mériter la confiance de nos formateurs », explique Fatoumata Aboubacar Konaté, porte parole des étudiants sortants.

A rappeler que ces étudiants récipiendaires ont prêté serment devant toutes les autorités de servir le pays sans discrimination.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia