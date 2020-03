Kindia : 4 membres de l’antenne du FNDC arrêtés et 3 autres blessés

Quatre (4) membres du front national pour la défense de la constitution (FNDC) viennent d’être arrêtés au quartier Dar-es-salam, dans la commune urbaine de Kindia. C’est lors d’une protestation contre la tenue de ce double scrutin que ces membres du FNDC ont été appréhendés par les services de sécurité.

Le seul bureau de la localité a été saccagé. D’après nos informations, c’est suite à une manifestation face à un bureau de vote à Dar-es-salam que ces membres du FNDC Kindia ont été arrêtés. Présent sur le terrain, l’un des membres du FNDC blessés de la tête explique :

« Je suis membre du FNDC mais je ne faisais pas partir de la manifestation. J’étais assis avec mes amis quand les jeunes ont commencé à manifester. Entre temps, les forces de l’ordre sont venues nous dépasser. C’est à leur retour qu’ils nous ont agressés. On les a fait comprendre qu’on ne fait pas partir de la manif mais en vain. Ils nous ont chassé et c’est en courant que l’un deux a tiré le gaz lacrymogène sur moi. J’ai été blessé de la tête et 4 membres du FNDC ont été arrêtés », explique-t-il.

Contacté au téléphone, le coordinateur régional du FNDC Kindia se dit sur la brèche pour identifier les 4 membres arrêtés.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10