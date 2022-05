Kindia : à quelques semaines des examens, l’ONG ‘’Friguiagbé pour tous’’ fait un don aux encadreurs d’écoles

L’ONG ‘’Friguiagbé pour tous’’ soucieuse de l’avenir des élèves guinéens vient de procéder à une remise de don aux encadreurs d’écoles de la sous-préfecture de Friguiagbé, dans la préfecture de Kindia. Cette ONG composée de 250 membres a donné au total 7 enveloppes symboliques aux encadreurs de 6 établissements de cette localité située à 15 kilomètres.

C’est dans la salle de délibération de la commune rurale de Friguiagbé que cette remise de don a été effectuée par ladite ONG en présence des autorités locales. Ayant pour objectif d’assister les encadreurs d’écoles pour un bon résultat lors des examens nationaux, cette structure a offert 7 enveloppes symboliques.

Minkaïlou Barry, premier vice-coordinateur de l’ONG revient sur leur but visé en ces termes :

« D’abord, l’ONG Friguiagbé pour tous œuvre dans plusieurs domaines. Nous sommes dans l’environnement, dans l’assainissement, la santé (…) Mais cette fois ci, nous avons jugé nécessaire d’apporter un soutien aux éducateurs, aux enseignants pour qu’au fur et à mesure, la localité puisse enregistrer des résultats satisfaisants lors des examens nationaux. C’est pourquoi, on a fait ce don symbolique, des enveloppes au nombre de 7 pour 6 écoles de Friguiagbé. A l’endroit de ces bénéficiaires, comme on le dit souvent, il n’est pas enseignant qui le veut, aujourd’hui des gens fuient l’enseignement. Pourtant l’enseignement est l’avenir d’une nation. Donc qu’ils redoublent assez d’efforts pour l’atteinte de l’objectif », dit-il.

Les enseignants bénéficiaires composés d’hommes et femmes n’ont pas manqué d’étaler leurs satisfactions à l’endroit des donateurs.

« Je suis très ravi d’avoir cette enveloppe offerte par cette ONG dénommée ‘’Friguiagbé pour tous’’. Ce qui est nécessaire, ce n’est pas avoir ce don, c’est d’avoir pensé aux enfants, cette génération montante. Car nous assister, c’est de les assister aussi. Et qui enseigne apporte quelque chose d’important à la génération montante. Donc nous sommes très ravis de cette assistance symbolique et nous invitons l’ONG ‘’Friguiagbé pour tous’’ d’élargir cette action dans les autres écoles du pays », a dit Mamadou Aliou Diallo, instituteur à l’école primaire de Koliagbé.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

