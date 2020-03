Kindia/Abdoulaye Bah sur le double scrutin : ‘’l’UFDG a parfaitement eu raison de ne pas aller’’ à ces élections

Après le double scrutin contesté par une partie importante de l’opposition, les réactions continuent. A Kindia, ville située à 135 Kilomètres de la capitale Conakry, le chargé des affaires juridiques du front national pour la défense de la constitution (FNDC), Abdoulaye Bah vient de sortir de son mutisme.

Pour lui, sa formation politique (UFDG) a bien eu raison de ne pas aller à ces élections contestées. C’est à son domicile sis au quartier Wondy qu’il a été interrogé par notre correspondant. Abdoulaye Bah s’est d’abord exprimé sur la tenue du double scrutin.

« Nous, à l’UFDG et au FNDC, on n’appelle pas ça élection. Lorsque vous faites appelle à l’armée, la gendarmerie, la police pour convoyer des caisses, des cartes d’électeurs, des bulletins, ça ne se passe nulle part au monde. Donc, l’appellation élection est mal choisie, mais c’est plutôt une opération civilo-militaire de confiscation du pouvoir qu’on appelle en langage simple, un coup d’Etat constitutionnel en Guinée », dit-il.

Depuis la fin de ce double scrutin en Guinée, nombreux sont des observateurs qui qualifient le retrait d’une partie de l’opposition, notamment de l’UFDG de mauvaise politique. Abdoulaye reste imperturbable sur la question.

« D’abord, le refus des institutions internationales de participer à une mascarade électorale, elles l’on fait savoir bien avant, elles ont fait des recommandations pour qu’un scrutin transparent, crédible, équitable et acceptable se déroule en Guinée. Comme cela n’a pas été, elles ont décidé de s’en éloigner et elles ont raison. Ce que nous vivons depuis le 21 jusqu’à aujourd’hui prouve à suffisance qu’il ne fallait pas être témoin des crimes humains que le gouvernement guinéen est en train de commettre contre son peuple. L’UFDG a parfaitement eu raison de ne pas aller à ces élections pour ne pas être comptable devant l’histoire, devant le peuple et Dieu d’avoir accompagné des hommes assoiffés de sang pour pouvoir rester au pouvoir et ne rien faire. L’histoire nous donne raison et nous avons assumé nos décisions car, ce qu’on a vécu n’a rien de démocratie, c’est un cirque », ajoute-t-il.

Ce double scrutin s’est tenu dans une période où la Guinée est menacée par le Covid-19. Une situation que déplore Abdoulaye Bah.

« C’est la preuve que Monsieur Alpha Condé et son gouvernement ne sont nullement préoccupés pour la sécurité sanitaire des Guinéens. Ce qui les intéresse, c’est de garder le pouvoir politique qui a des avantages. On a vu chez nos voisins, en Afrique et à l’international, comment des présidents, des gouvernements se sont levés comme un seul homme avec le peuple pour pouvoir faire face à cette pandémie ? On ne parle pas d’élection si la santé de la population est menacée. Donc, c’est la preuve que nous sommes mal barrés en Guinée. Nous sommes en danger, nous n’avons pas de gens responsables qui se préoccupent du bien-être de sa population et de sa sécurité. Nous avons une association d’hommes et de femmes assoiffés du pouvoir politique pour en tirer du bénéfice économique et social », déplore Abdoulaye Bah.

Après ce double scrutin le 22 mars dernier, aucun incident n’a été signalé à Kindia. Les activités socio-économiques se déroulent convenablement.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

