 Kindia : Aboubacar Sylla mobilise et défend pourquoi voter Alpha Condé

A Kindia, dans la capitale des agrumes, où il séjourne depuis plusieurs jours pour œuvrer, au plus près des populations, en faveur d’une victoire éclatante pour le Professeur Alpha CONDÉ, le soir du scrutin présidentiel du 18 octobre prochain, Aboubacar SYLLA communie avec les citoyens de la localité.

Ce samedi, 03 octobre, le Coordinateur Général de la Coalition Démocratique pour le Changement dans la Continuité (CODECC), en compagnie d’une importante délégation a mobilisé à la faveur d’un rassemblement politique. L’objectif du meeting était d’expliquer aux citoyens de la ville des agrumes pourquoi ils doivent porter leurs choix sur le candidat de la CODECC et du RPG arc-en-ciel, le Professeur Alpha CONDE.

Dans une salle de conférence de l’ENI qui a refoulé du grand monde, en présence de leaders, notamment Jean−Marc TELLIANO, des députés et des responsables locaux de la CODECC et du RPG−AEC, Aboubacar SYLLA a présenté son candidat : << Aujourd’hui nous sommes près de 700 organisations et partis politiques qui ont signé la charte d’adhésion à la CODECC pour soutenir la candidature du Président Alpha CONDE à l’élection du 18 octobre. La CODECC a été la première organisation à investir le Professeur Alpha CONDE comme son candidat à l’élection présidentielle avant même le RPG Arc-En-Ciel. Si nous avons fait ce choix, ce n’est pas par hasard. L’élection, c’est un concours, au cours duquel, on observe les candidats, on les écoute, on les voit à l’œuvre et on fait un choix. Nous avons regardé tout le personnel politique actuel, nous avons vu les concurrents actuels du Président Alpha, nous les connaissons tous, parce qu’ils occupent la scène politique depuis des années. Après toutes ces observations, nous nous sommes dits que seul le Président Alpha CONDE a les qualités requises pour diriger ce pays. Donc, nous avons choisi le professeur Alpha CONDE.>>

Poursuivant son speech, le Ministre d’État, Ministre des Transports a révélé ce qu’il qualifie de mensonge des adversaires du Président Alpha Condé sur les acquis de son régime : “j’entends les adversaires d’Alpha CONDE dire, “10 ans perdus”, “qu’il n’a rien fait” , “il n’y a pas d’hôpitaux”,” il n’y a pas de routes” … Quelle contrevérité ! mais comme nous sommes dans un pays où les gens font de la politique en mentant. Sinon toutes les villes de Guinée ont été impactées positivement par le régime du Professeur Alpha CONDE.”

Plus loin, le Coordinateur Général de la CODECC a fait le plaidoyer du bilan de la gestion du Président candidat avant de défendre pourquoi voter Alpha CONDÉ : “Aujourd’hui, vous allez dans n’importe quelle ville guinéenne, vous allez voir au moins quelques Kilomètres de routes bitumées, une préfecture, un tribunal, une école, un marché, une gare routière qui ont été faites à l’occasion de la fête tournante. La Guinée avant l’arrivée du Président Alpha CONDE produisait à peine, même pas une centaine de mégawatts de courant électrique, aujourd’hui on est en train de nous acheminer vers 1.000 mégawatts avec les barrages de Kaleta, de Souapiti et tant d’autres. En outre, le secteur minier, la Guinée produisait à peine autour de 15 millions de tonnes de bauxites; aujourd’hui, nous sommes à 75 millions de tonnes de bauxites. Ce qui veut dire que la Guinée gagne de plus en plus de ressources qui vont être maximisées progressivement. Je peux citer tous les secteurs où il y a eu des progrès, mais seulement les gens refusent de voir la réalité en face. A vrai dire, le Président Alpha CONDE a hérité d’un pays qui était dans un trou et aujourd’hui, regardez où nous en sommes. Donc, chers citoyens voici en quelques sortes, les raisons qui doivent nous pousser à soutenir le Professeur Alpha CONDE. Enfin, je veux vous réitérer ces deux choses : la première, c’est très bien de se mobiliser, de faire des discours, de danser, de se faire voir avec des pancartes, mais le plus important, c’est le vote et le vote n’est possible que si vous avez votre carte d’électeur, allez la retirer , et votez pour votre Président, le Professeur Alpha CONDE ; la deuxième, c’est de maintenir un climat de paix dans ce pays. Il y a des gens, comme ils savent qu’ils sont perdants, ils ont juré de faire perdre la Guinée avec eux. Alors, ne les écouter pas et refusons la provocation.>> A insisté Aboubacar SYLLA.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10