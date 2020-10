Kindia : Aboubacar Sylla obtient pour Alpha Condé, le soutien de la notabilité et de la communauté forestière !

Dans la capitale des agrumes où il séjourne depuis plusieurs jours, le Ministre d’État, Ministre des Transports continue de mobiliser en faveur du candidat de la CODECC et du RPG-AEC, Professeur Alpha CONDÉ. Ce dimanche, 04 octobre, en compagnie de Jean-Marc TELLIANO, de députés, de la Gouverneure de la région et de responsables locaux de la CODECC et du RPG-AEC, le Coordinateur Général de la CODECC a conféré, tour à tour, avec la notabilité de la localité ainsi que la communauté forestière. L’objectif de ces rencontres étaient de prêcher la paix et d’obtenir leur soutien pour le candidat Alpha CONDÉ.

A Tafory, au siège de la notabilité où il a communié avec les notables et religieux de la ville notamment le grand imam El hadj Mamoudou Camara, une impressionnante mobilisation des citoyens l’a accueilli.

Dans son message, Elhadj Mamoudou Camara s’est félicité de la visite d’un digne fils de Kindia avant de s’engager à accompagner le Coordinateur Général de la CODECC dans sa détermination à faire réélire son candidat.

« Je suis ravi de cette visite de mon fils Aboubacar SYLLA. Il a fait beaucoup de choses pour nous et je ne peux même pas citer tout ce qu’il a fait. Je prie qu’Allah renforce ses relations avec le Président Alpha CONDÉ. Je ne pense pas, au-delà du RPG, s’il y a actuellement un parti qui dépasse le tien ici. Si tu donnes de l’eau à quelqu’un qui a soif, l’intéressé ne t’oubliera point. Donc, nous sommes contents du Ministre et de sa suite. Nous allons l’accompagner parce qu’il est notre enfant, notre fils », a déclaré le religieux.

Dans la sous-préfecture de Damakhania, dans une ambiance festive et dansante aux sons et rythmes de chants et instruments traditionnels du pays forestiers, Aboubacar SYLLA et sa suite ont été chaleureusement accueilli. Au cours de son allocution, le Président de la Coordination de la communauté forestière a déclaré : « la Préfecture de Kindia regorge un nombre important de ressortissants de la Guinée Forestière, chaque communauté compte près de 300 à 400 familles. Ce qui fait à peu près 27 mille habitants. La Communauté Forestière se mobilise massivement à chaque échéance électorale. Lors des élections législatives, nous avions très tôt dit à cette même place que si le Président Alpha CONDÉ allait se présenter à la présidentielle, nous voterons pour lui oui et oui. Transmettez au Président Alpha CONDE qu’il sera toujours supporté par la communauté de la Guinée Forestière et avec nous, la victoire est déjà acquise. Parce que chez nous, c’est la constance. Rassurez-vous que nous sommes avec nos parents de la forêt », a déclaré le chef de la communauté forestière dans un tonnerre d’applaudissements.

Au terme de ces rencontres, Aboubacar SYLLA a exprimé ces sentiments : « Nous sommes à l’intérieur du pays dans le cadre de cette campagne électorale, notre choix est bien connu, c’est le choix de la paix, du développement, de l’humanisme, c’est également le choix de la stabilité. Nous avons choisi le président Alpha Condé comme candidat, nous avons également choisi de voter pour lui et faire voter les populations pour lui. Pour ça nous prenons notre bâton de pèlerin pour informer les guinéens sur les avantages de chez choix et c’est l’objet de toutes ces visites que nous faisons. Ce matin nous étions avec les notabilités notamment le grand imam de Kindia, Elhadj Mamoudou Camara et nous venons de rencontrer toute la communauté forestière, tous ont affirmé leur volonté à accompagner le premier Alpha Condé mais aussi de prôner la paix dans notre pays et nous pensons ces messages ont été entendus. Nous continuerons dans cette même lancée pour rencontrer d’autres entités afin d’éviter des violences dans notre pays », a défendu le Coordinateur Général de la CODECC.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10