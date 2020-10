Kindia : Aboubacar Sylla renforce les capacités de 1071 délégués de bureaux de vote pour la mouvance présidentielle

CAMPAGNE 2020- En poursuivant son offensive politique sur le terrain, dans la Cité de Mangha Kindi CAMARA, où il se trouve, depuis plusieurs semaines maintenant, dans le cadre de la campagne électorale, Aboubacar SYLLA continue de dérouler son agenda en destination des électeurs pour assurer au Prof Alpha CONDE, candidat de la CODECC et du RPG-AEC, une victoire éclatante au lendemain de la présidentielle du 18 octobre prochain.

Ce mercredi, à la suite de la formation des rabatteurs, organisée elle, il y a quelques jours, qui sont allés à la rencontre des populations de la ville et des villages de Kindia, le Coordinateur Général de la CODECC a, en présence de députés, de Madame la Gouverneure de la Région, des responsables locaux de la CODECC et du RPG-AEC, procédé au lancement de la formation de plus de 1071 délégués de bureaux de vote de la mouvance présidentielle.

L’objectif de cette formation est d’outiller les bénéficiaires aux ressources concernant le processus électoral en vue de leur garantir une meilleure participation à la surveillance des bureaux de vote.

Dans une enceinte de l’ENI qui a refoulé du grand monde, Aboubacar SYLLA est revenu, dans son allocution de circonstance, sur les enjeux de l’élection du 18 octobre prochain, avant d’appeler ses concitoyens à voter massivement Alpha CONDE : « le premier enjeu de ces élections, c’est d’abord de sauvegarder la paix, la cohésion sociale et l’unité nationale. Quelques soient les résultats de ces élections, nous souhaitons qu’ils interviennent dans la paix, dans la concorde entre tous les Guinéens. Car, nous appartenons tous à la même nation, même si certaines divergences politiques existent entre nous, à un moment donné ou à un autre, dans notre vie. Le deuxième enjeu, c’est le choix de notre candidat, le choix du bon candidat. Celui qui est bon pour les Guinéens. Celui qui est capable de régler les problèmes des Guinéens et de faire face à leurs préoccupations. Ce candidat, c’est le Prof Alpha CONDE. Donc, le choix est très simple. D’un côté, vous avez un homme de paix, de tolérance, très engagé pour le développement de ce pays qui a fait dans 10 ans des réalisations extraordinaires dans ce pays qui était imprévisibles auparavant. De l’autre côté, vous avez des personnes qui ont fait leur « preuve », qui ont déjà montré qu’ils ne sont pas à la hauteur de résoudre les problèmes des Guinéens. Ils sont pour la plupart à la base du grand retard économique qu’enregistre notre pays, aujourd’hui. Donc, le choix est simple. Nous choisissons l’homme du progrès. Nous choisissons celui qui doit être demain, le trait d’union entre l’ancienne et la nouvelle génération. Nous choisissons celui, qui va permettre à la jeunesse guinéenne demain d’accéder au pouvoir. Vous êtes déjà convaincus de ce choix. Donc, l’objectif de cette formation, c’est de vous renforcer davantage dans vos convictions et de vous aider à les communiquer aux autres afin que tout Kindia au terme de cette élection sorte avec un pourcentage écrasant de vote en faveur de notre candidat, le Professeur Alpha CONDE » a défendu, le Coordinateur Général de la CODECC.

Venus des 13 districts, des 10 sous-préfectures et de la commune urbaine de Kindia, avec l’assistance d’une dizaine de formateurs, ces délégués auront au terme du processus, les clés de sécurisation des votes pour assurer la transparence des votes, le 18 octobre 2020.

Aboubacar DRAME, correspondant Régional Kindia