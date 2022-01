Kindia: absents de la liste publiée, des contratuels haussent le ton

Les contractuels de Kindia non retenus sur la liste publiée récemment par le Ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation ont haussé le ton ce vendredi 14 janvier 2022. Selon eux, un responsable des contractuels de Kindia se serait permis nuitamment d’enrôler quelques contractuels sans informer la majorité. Ils demandent à ce qu’ils soient rétablis dans leur droit.

C’est à peu près une centaine d’enseignants contractuels de Kindia qui se sont retrouvés à la place des martyrs ce vendredi pour manifester leur désaccord par rapport à la liste publiée par le gouvernement guinéen.

《 Vu l’instruction du Ministre de l’Enseignement pré universitaire et de l’Alphabétisation en date du 27 décembre 2021 engageant les enseignants contractuels de 2018 en attendant un concours de recrutement. Considérant l’information reçue de source sûre portant sur l’organisation secrète d’une rencontre d’enrôlement des enseignants contractuels le 28 Décembre 2021 entre 22H et 4H du matin au Collège Sarakoléyah. Nous condamnons avec la dernière énergie, ces actions de personnes de mauvaises foi qui ont saboté la remontée de la vraie liste des enseignants contractuels de 2018. Demandons à l’Etat, particulièrement au Ministère de rétablir tous les enseignants contractuels de Kindia dans leurs droits Nous contractuels de Kindia ayant servis en 2018, réitérons notre ferme engagement de servir la nation et de veiller sur l’enregistrement correcte ainsi que la remontée de la liste réelle de 2018. », a déclaré le porte-parole des enseignants contractuels de 2018.

Interrogé sur les différentes accusations portées sur sa personne, Bah Lamine Tolno, coordinateur régional des enseignants contractuels de Kindia a laissé entendre que《 la situation des enseignants contractuels en Guinée, ce sont ceux qui ont servi l’année scolaire pendant les périodes de grève en 2018. Aujourd’hui, les gens qui sont dans la rue et qui se réclament contractuels, sont des enseignants communautaires de Dr Bano. Ce sont des personnes qui se sont infiltrées pour dire qu’ils sont des enseignants contractuels. Pour la preuve, la liste que nous avons déposée, nous sommes conscients qu’il y a des omis mais à Kindia sur un nombre de 146 contractuels pour le secondaire, il yy a 127 qui sont venus. Il y’ a plus 400 et les noms qui sont venus sont à plus de 300 et seulement c’est 168 qui ne sont pas venus. Apres la publication, j’ai demandé à ceux qui n’ont pas retrouvé leurs noms d’envoyer les dossiers pour une vérification. Aucune réunion non autorisée n’a été tenue« .

Les enseignants contractuels non retenus sur la liste menacent de poursuivre leur protestation jusqu’à ce que leurs réclamations soient prises en compte.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

