Kindia. Accusé de détournement de plus de 3 milliards gnf, le maire réagit : « c’est faux »

Le maire de la commune urbaine de Kindia est cité dans un dossier de détournement de plus de 3 milliards de francs guinéens qui serait lié à un contrat de gré à gré avec un opérateur économique du nom de Sambassa Sacko pour la reconstruction d’un bloc du grand marché Wambélé. Une accusation rejetée en bloc ce mercredi 16 février par le maire de Kindia, Elhadj Mamadouba Bangoura.

C’est ce qui se dit aujourd’hui dans la ville des agrumes, le maire de la commune urbaine de Kindia et certains de ses conseillers sont accusés de détournement de plus de trois milliards de francs guinéens par un opérateur économique. Interrogé sur la question, Mamadouba Bangoura nie cette accusation et explique.《 C’est faux, s’il a 3 milliards pourquoi ne pas construire 3 buildings, c’est faux. Comme il est de Kindia, il est venu nous prier pour avoir le contrat de construction du marché des femmes vendeuses de poissons fumés, nous l’avons donné. Ensuite, il a demandé à prendre le bâtiment que l’Etat a construit, de peindre et fermer pour enfin réclamer les loyers et venir déposer à la commune. Les femmes ont dit que ce n’est pas bon, on a annulé. Comme on a annulé ce contrat, il a renoncé aussi le contrat de construction du bâtiment des fumeuses de poisson dans la nervosité,il a dit qu’il peut plus construire là-bas maintenant s’il a investi quelque chose là-bas, il n’a qu’à s’adresser aux techniciens, l’habitat est là, les techniciens à lui sont là. Il peut aller là-bas faire une estimation et regler ça entre eux là-bas. 》 Explique Elhadj Mamadouba Bangoura.

Selon nos informations, le maire aurait même remboursé une somme de 300 millions de francs guinéens à un opérateur économique du nom de Sambassa Sacko. Mamadouba Bangoura apporte des précisions. 《 Dès que le contrat a été résilié pourtant il avait monté les pliers, comme il est de Kindia et habite à Cacia, on ne voulait pas lui laisser dans les déboires, on lui a donné 300 millions pour essuyer ses larmes. Il avait également ses bois, son huissier est venu , il a tout pointé à l’embarquement et au débarquement, il a porté plainte, on a expliqué au tribunal que ses bois sont là et ses morceaux de fer. Quand il parle de 3 milliards, c’est faux. 》 Ajoute-t-il

Affaire à suivre…

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

