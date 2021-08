Kindia/Affaire Yalani : ‘’il a un problème de papier” (Elhadj Banfa Diaby, president du Gangan FC)

Suite à une marche organisée par plusieurs jeunes joueurs, encadreurs et l’association des étudiants et ressortissants de Kindia à Conakry hier jeudi pour manifester leur soutien à Sékou Yalani Camara, blessé et alité à l’hôpital sino-guinéen de Conakry, le président du Gangan FC qui sert d’intermédiaire entre le bienfaiteur Antonio Souaré et la famille du joueur est sorti de son silence. Selon Elhadj Banfa Diaby, Sékou Yalani Camara n’a jamais été abandonné par personne, seulement l’attaquant du Gangan FC a un problème de papier.

C’est suite au passage des manifestants chez lui que le président de l’équipe fanion de Kindia a donné quelques précisions autour de son joueur, Sékou Yalani Camara hospitalisé à Conakry depuis le 3 mai dernier. “Tout ce que les gens sont en train de faire, ce n’est pas à l’avantage de Yalani. Nous aussi, nous sommes soucieux de son état mais dans certaines situations, il y a des choses qui ne se disent pas. Sinon tout avait été réuni, les papiers tout et il devait bouger le mardi mais dès que nous sommes venus, nous avons constaté un problème de double identité. Le passeport qu’il avait, ce n’était pas son nom qui se trouvait dessus. Dans tous ses papiers de l’hôpital, c’est Sékou Yalani Camara tandis que sur le passeport, c’est Aboubacar Camara et ils m’ont dit que le passeport même se trouve en France. Pensez-vous qu’une personne peut voyager comme ça? Non. Je ne voulais pas dire cela aux gens, on voulait nous inscrire dans la normalité et nous nous sommes dans ces démarches et c’est là que le président Antonio a eu ce problème qu’il vit aujourd’hui. Moi je sais le déplacement que j’effectue pour rencontrer Antonio et vous savez comment il est très difficile de rencontrer les hommes d’affaires. Dieu seul sait ce que je suis en train de faire pour sauver le petit.”

Concernant l’affaire de 10 millions offerts à la famille pour la prise en charge de Yalani, le président du Gangan FC precise: “c’est faux. Quand ils ont envoyé l’argent, les 10 millions là, les enfants ont dit que le président a donné 7 millions. C’est moi qui ai appelé. Quand j’ai appelé, Antonio m’a confirmé qu’il a donné 10 millions, j’ai appelé les enfants, je leur ai dit de verser les 10 millions. J’ai dit à son frère de recevoir l’argent et de faire un reçu confirmant qu’ils ont reçu le montant. Donc, rien n’a été soutiré.”, ajoute Elhadj Banfa Diaby.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

