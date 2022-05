Kindia : assassinat de l’étudiante Aminata Sylla, son petit ami libéré (justice)

Arrêté pour des fins d’enquêtes au lendemain de l’assassinat de la jeune étudiante du nom d’Aminata Sylla, poignardée le 5 mars dernier par un inconnu dans sa propre famille au quartier Yéolé, dans la commune urbaine de Kindia, Sékou Sanoh, amant de la victime a été finalement libéré dans la soirée du lundi 23 mai 2022. L’annonce a été faite ce mardi matin, par le substitut du procureur près le tribunal de Kindia.

Selon Jean Pierre Tolno, le jeune Sanoh n’était ni de près ni de loin mêlé à la commission de cette infraction.

C’est une libération qui est diversement commentée dans la ville des agrumes. Sékou Sanoh, diplômé et professeur d’économie a recouvré sa libéré dans le dossier de l’assassinat de sa copine.

Interrogé ce mardi matin, le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Kindia a apporté des précisions en ces termes : « la qualification retenue à l’encontre de Sanoh était précise depuis l’orientation de cabinet d’instruction, Sanoh a été inculpé pour des faits d’abstention délictueuse différents des faits d’assassinat ou de meutre. Il a été reproché de s’être abstenu et porter secours à une personne en danger. Ces faits ont été examinés avec le soin requis depuis le cabinet d’instruction jusqu’à la barre du tribunal de première instance de Kindia. Après avoir jaugé les éléments de preuves à charge et à décharge, nous avons compris que ce jeune Sékou Sanoh dit Laye Sékou n’était ni de près ni de loin mêlé à la commission de cette infraction. Il n’a pas participé à la commission pour que l’infraction soit constituée à l’égard d’un agent pénal, il faut nécessairement que certains éléments constitutifs soient réunis à savoir l’élément légal, l’élément matériel et l’élément intentionnel... ».

Concernant l’évolution du dossier notamment l’interpellation d’autres présumés coupables, le substitut du procureur ajoute : « nous avons d’autres détenus qui sont placés et l’information suit sont cours normal et nous ne pouvons pas donner les informations sur ce dossier parce que la procédure dans les cabinets d’instruction reste et demeure secrète« .

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10