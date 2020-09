Kindia/Bac. En état de famille, Saran Sacko, 2è de la République, SS : ‘’ça n’a pas été facile”

Saran Sacko, âgée d’une vingtaine d’années est lauréate du baccalauréat unique cette année. Résidente au quartier Sinania, dans la commune urbaine de Kindia, cette candidate qui attend un enfant s’est battue pour transformer son rêve en réalité. Pour elle, être deuxième de la république sciences sociales est le fruit d’un long combat.

“Ça été une longue histoire parce que pour la première fois, j’ai fait le bac à Conakry et ça n’a pas marché. Je me suis dit, il faut que j’ai mon bac, que je sois parmi les meilleurs. Donc je me suis donné à fond même si ça n’a pas été facile avec mon état mais Dieu merci aujourd’hui je suis contente et je remercie les parents, mes encadreurs. Sans eux, je ne pouvais pas être là où je suis aujourd’hui”, se réjouit- elle.

Décrocher ce précieux sésame est un grand honneur pour sa famille. Son père, Mohamed Lamine Sacko se dit très satisfait du travail accompli par sa fille.

“Cela représente pour moi, un réel réconfort, une fierté au niveau de la famille et une fierté pour elle même parce que ça fait un peu longtemps qu’on a commencé à investir pour sa formation et aujourd’hui cela a porté fruit, je ne ferais que la remercier et l’encourager à redoubler d’efforts’’, dit-il.

Le proviseur du groupe scolaire privé la lumière où Saran Sacko a étudié se dit comblé.

Pour Mohamed Lamine Benna Camara, ce n’est point une surprise.

“Je ne suis pas surpris d’obtenir ce résultat aujourd’hui car bon nombre des parents d’élèves me le disait déjà que je devrais m’attendre à un résultat satisfaisant. Je remercie sincèrement mon corps enseignant et surtout les doyens qui n’ont pas cessé à me dire de me préparer à accueillir cette année, un lauréat au sein de mon établissement”, ajoute-t-il.

A noter que la préfecture de Kindia a enregistré cette année 12 lauréats au baccalauréat unique.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10