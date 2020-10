Kindia : campagne porte-à-porte pour Alpha Condé : Aboubacar Sylla à la rencontre des populations !

CAMPAGNE 2020- Engagé sur le terrain, depuis plusieurs semaines dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle du 18 octobre prochain, Aboubacar SYLLA continue de multiplier les initiatives dans la cité des agrumes, pour faire gagner son candidat, Professeur Alpha CONDE, candidat de la CODECC et du RPG-AEC.

Depuis plusieurs jours, le Ministre d’Etat, Ministre des Transports et sa suite parcourent la ville et font du porte à porte, à la rencontre des populations de tout horizon pour leur parler de la vision du Président candidat Alpha CONDE et comment voter et comment sécuriser son vote ?

De Sinania à Condetta, en passant par le marché Wambélé, Comoya, Dornéya, Damakania et autres, le Coordinateur Général et sa suite ont communié avec des notabilités, des familles, des groupements de femmes, des jeunes, bref avec plusieurs composantes de la population de la ville des agrumes.

Pour le Ministre d’Etat Aboubacar SYLLA, l’objectif de ces rencontres est d’expliquer à leurs interlocuteurs le projet et le programme du candidat Alpha CONDE ainsi que les enjeux de ce scrutin en terme de paix et de stabilité sociale.

Dans le quartier Sinania, dans une case symbolique et après avoir revisité des aspects de l’histoire de la ville et des rapports entre plusieurs familles, le porte-parole de la famille Cissoko entouré de plusieurs autres familles et des groupements s’est fortement réjoui de la visite du Coordinateur Général et a déclaré en substance : « Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous et nous voterons pour Alpha CONDE. Soyez rassurés que nous voterons pour Alpha CONDE. Nous sommes avec toi, Aboubacar SYLLA ».

Au quartier Condetta Mosquée, le Président de la Coordination Mandingue de Kindia a été l’hôte de la délégation du Coordinateur Général de la CODECC, dans le salon d’accueil des visiteurs, est accroché sur un mur, une ancienne effigie du Prof Alpha CONDE. El hadj Bachir SANOH, en compagnie de plusieurs autres notables de la coordination a, dans une intervention émouvante, remercié les visiteurs et expliqué : « je suis heureux que vous soyez venus jusqu’ici pour échanger avec nous aujourd’hui. Ce geste nous honore à plus d’un titre. Depuis longtemps, nous nous impatientons nous-mêmes pour vous rencontrer, vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous. Autrefois, on n’arrivait pas à prier dans notre mosquée à cause d’importantes fuites d’eau du toit. Aujourd’hui, grâce à votre volonté et votre action, on y prie normalement. Que Dieu vous récompense pour ce bienfait ! Qu’il vous accorde la longévité dans la santé ! Je voudrais vous assurer que nous sommes ensemble pour Alpha CONDE. Il y a de grands travaux qui ont été réalisés grâce à lui. Nous les voyons. Que Dieu l’assiste dans sa volonté de développer notre pays. Que les élections se déroulent dans la paix. »

A Kassia, le Ministre d’Etat a été reçu par des sages venus de plusieurs familles, des jeunes et des femmes qui n’ont de cesse entonner des chants de remerciement pendant tout l’échange pour saluer ces efforts pour le bien-être de la localité. Le porte-parole de la famille Diaby, visiblement très ému, a déclaré : « Ministre Aboubacar SYLLA que Dieu vous bénisse ! Qu’il t’accorde la longévité dans la santé ! Pour celui qui fait le bien, il pense que cela est tout à fait normal. Le malfaiteur aussi pense que ces mauvaises actions sont normales. Il faut dire à celui qui fait du bien son bienfait et à celui qui fait du mal aussi, son méfait. Ministre SYLLA, vous êtes une bonne personne. Nous sommes là où tu es. Nous sommes avec Alpha CONDE. » Et à une femme de s’excuser de prendre la parole : « Aboubacar SYLLA, grâce à vous aujourd’hui, nous ne partons plus puiser de l’eau à de grandes distances. Nous te reconnaissons ce bienfait. Nous allons voter pour Alpha CONDE » dit-elle sous un tonnerre d’applaudissements de l’assistance.

D’un quartier à un autre, d’une famille à un autre, en faisant le porte à porte, le Coordinateur Général de la CODECC et sa suite continue de sillonner la ville et sa périphérie pour travailler ainsi à la victoire du candidat de la CODECC et du RPG-AEC, Professeur Alpha CONDE, à la présidentielle du 18 octobre prochain.

Aboubacar DRAME, correspondant régional Kindia