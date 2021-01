Kindia : c’est parti pour les travaux de reconstruction du stade Fodé Fissa

La pose de la première pierre pour la reconstruction du vieux stade Fodé Fissa de Kindia a eu lieu ce dimanche, 24 janvier 2021, dans la commune urbaine. C’est une initiative du PDG du groupe Guicopres, KPC et Antonio Souaré, président de la fédération guinéenne de football.

Ces deux magnats du football guinéen ont décidé de changer l’image de Jacobi qui n’a connue aucune rénovation les années 70.

C’est à l’entrée du stade Fodé Fissa qu’a eu lieu cette pose de la première pierre en présence de plusieurs autorités locales de Kindia. La fondation KPC pour hamanitaire dotera le stade d’une pelouse synthétique, explique Sékou Oumar Keïta, Directeur du projet de Guicopres.

‘’C’est un don que le PDG de Guicopres va faire pour la population de Kindia et sur ce don, nous avons eu un peu d’aide de M. Antonio Souaré qui a décidé de nous épauler pour aider la jeunesse de Kindia. Pour ce qui de la rénovation, Guicopres va faire ce qu’on appelle gazon synthétique. D’abord, la première équipe qui a commencé a fait le terrassement, il y a une deuxième équipe qui est là, les Coréens qui vont commencer à couler le béton avant de mettre le gazon’’, explique-t-il.

Pour sa part? le natif de Kindia et président de la fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Souaré fera la cour et la tribune precise? Elhadj Banfa Diaby, président de Gangan football club.

‘’Antonio Souaré a pensé de s’investir chez lui et c’est pourquoi il a décidé venir poser certains actes à Kindia. En ce qui concerne la rénovation du stade Fodé Fissa, il fait la clôture et la tribune pour que le stade puisse changer carrément de physionomie. Au delà de cela, il a commencé la rénovation de mosquée du quartier Wondy et leur centre de santé et un autre dans la sous préfecture de Damakania. Il a aussi promi de faire des forages dans les 33 quartiers de Kindia mais aussi une académie de football à Kindia même si ça ne serait pas à l’image de Yorokoguiyah. Il compte maintenant aider sa ville natale’’, ajoute Elhadj Banfa.

La famille sportive de Kindia se frottent les mains après des années de calvaire passées au sein du vieux stade Fodé Fissa de Kindia. Pour le moment, rien n’a été donné en terme de délai d’exécution des travaux et la forme que le stade Fodé Fissa va désormais prendre.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10