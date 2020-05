Kindia. Cheick Taliby appelle ses partisans au calme : ‘’c’est l’œuvre de Dieu’’

Depuis son limogeage le 12 mai dernier à la tête du Ministère de l’Energie, les partisans de l’ex ministre de l’énergie manifestent depuis plusieurs leur mécontentement dans la ville des agrumes. Après la rencontre hier à Friguiagbé où Moualim Touré et le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana ont été accusés d’être à la base du limogeage de Taliby Sylla, le grand imam de Foulayah, au nom du ministre, a appelé ce dimanche au calme.

C’est au centre-ville de Foulayah, situé dans la sous-préfecture de Friguiagbé que le grand imam de cette localité a livré le message du ministre limogé à ses partisans massivement réunis.

« Nous ne sommes pas contre le président de la république, c’est qui s’est passé c’est l’œuvre de Dieu. Notre fils Dr Cheick Taliby Sylla m’a chargé de vous dire de pardonner pour ce qui s’est passé. C’est Dieu qui a fait qu’il soit au sein du gouvernement guinéen et donc son limogeage émane de lui. Il est fier des actions qu’il a eues à poser pour la république de Guinée sous l’égide du président Alpha Condé. Il me dit de vous remercier pour votre soutien manifeste. Il vous appelle à l’apaisement, de ne plus crier, de rester calme. Qu’il est comblé de tout ce que Kindia a fait pour lui et il vous demande à nouveau de confier tout à Dieu », a relaté le grand imam de Foulayah, Elhadj Naby Laye Camara.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

