Kindia/ Covid-19 : un porteur de virus se rend au CREMS après un long voyage

Un nouveau cas du nouveau coronavirus depisté à Conakry a été admis ce jeudi 7 mai 2020 au Centre de recherche en épidémiologie microbiologie et des soins médicaux. Cette annonce a été faite par les autorités sanitaires. Le porteur du virus n’a pas attendu son résultat. Il a effectué un voyage de Conakry à Dabola dans son véhicule personnel avant d’être déclaré positif.

C’est un fonctionnaire de l’État qui a été depisté à Conakry avant d’être à Kindia. en attendant ses résultats, le patient a décidé de se soumettre à un traitement de médecine traditionnelle, explique Docteur Mory Tobga, directeur préfectoral de la santé de Kindia

《 Cest hier on a réussi à enregistrer un cas non autochtone dans la préfecture de Kindia. Le cas était à Conakry alors, il a été testé mais il n’avait pas encore obtenir son résultat. Vu que pour lui le temps presse, il a profité pour se traiter à la médecine traditionnelle et comme c’est quelqu’un qui a construit ici. Il est venu à Kindia mais il n’a pas passé la nuit ici, il est parti à Dabola pour le traitement traditionnel. A son retour à Kindia on l’a appelé pour dire que son résultat a été positif. 》Explique-t-il

Le patient a quitté Conakry le 30 avril dernier. Il fait escale à Kindia avant de se rendre à Dabola. Les autorités disent être sur la brèche pour chercher les différents contacts.

《Il est parti à Dabola dans son véhicule avec ses deux femmes et il est revenu. Donc ce que nous nous devons faire c’est l’investigation. L’équipe ira toute suite sur le terrain pour chercher à identifier les contacts. Quand tu viens d’un voyage, il y’a des gens qui viennent te saluer. Il faut donc, lister correctement la liste correctement la liste des personnes qui sont dans sa famille ensuite, les contacts rapprochés qui se trouvent là-bas. S’ils sont au nombre de 30,de 40, ou de 100, nous allons les suivre pendant 14 jours et si quelqu’un sera suspect parmi eux, sera enregistré et admis au CREMS”, affirme le Directeur préfectoral de la santé.

Le directeur préfectoral de la santé de Kindia, Dr Mory Tobga invite la population de respecter d’avantage les différentes mesures sanitaires préconisées par les médecins afin de se mettre à l’abri du nouveau coronavirus.

《Tout le monde doit se protéger. On doit porter les bavettes et quand on dit de se protéger, c’est le nez et la bouche. On voit ces bavettes sur le front des uns, sur le cou. Si on va dans des communautés, on voit des Kits mais est ce que ce qu’ils mettent dedans c’est pas de l’eau simple. Ce que nous pouvons dire aux populations, le coronavirus est une réalité, ce n’est pas un jeu. Donc nous devons tous respecter les mesures sanitaires pour éviter cette pandémie. 》Ajoute-t-il

Selon une source proche du CREMS, quatres personnes ont été identifiées. Elles sont sous surveillance sanitaires permettrons pendant 14 jours.

Aboubacar Dramé , correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10