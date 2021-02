Kindia/Débélé: le ministre des Mines inaugure un pont réalisé par Rusal CBK

Le ministre des Mines et de la géologie, Abdoulaye Magassouba, accompagné de plusieurs autorités de Kindia, a effectué une visite de terrain dimanche 14 février sur le site d’exploitation de la société Rusal CBK dans la préfecture de Kindia.

Après la visite de la carrière du gisement Balaya, le ministre des Mines et de la géologie a inauguré un pont de 65 mètres construit sur la rivière Samou par la société Rusal CBK.

C’est au gisement de Balaya que la délégation a été accueillie par les responsables de la société Rusal CBK. Après un échange fructueux avec le directeur général du groupe Rusal Guinée CBK, le ministre accompagné du préfet de Kindia et les autorités locales de la sous préfecture de Mambia se sont rendus sur le site d’exploitation de Balaya. Sur le site, moult questions ont été posées par le ministre Abdoulaye Magassouba aux exploitants notamment l’assistance sociale des localités riveraines.

« Aujourd’hui nous avons eu l’opportunité de visiter l’exploitation minière elle-même, nous avons une fois encore apprécié le fait que l’introduction des équipements comme des chauffages mayeurs déduisent significativement l’impact environnemental que cette introduction-là dont la CBK est pionnière en Guinée et pratiquement dans le monde. Que cette introduction là produit de réel effet visible. Par ce que pouvoir s’arrêter à 20m d’une exploitation sans avoir de la poussière même sur soi et sans entendre d’explosion, je pense que c’est quelque chose d’important pour la protection de l’environnement et la protection aussi des communautés parce que des explosions aussi peuvent avoir à proximité des impacts au niveau des communautés que tout cela entre dans le cadre d’une exploitation responsable de nos mines », a dit le ministre Abdoulaye Magassouba.

Après cette visite du site qui s’est terminée par une séance d’exploitation de mines, le ministre et sa suite ont pris la direction du fleuve Samou où la société Rusal CBK a réalisé un pont de 65 mètres de longueur pour l’extension de ses activités mais aussi pour faciliter la traversée des communautés environnantes.

“Aujourd’hui, nous mettons en service un nouveau pont routier sur la rivière Samou dans la préfecture de Kindia en Guinée. Ce pont automobile long de 65 mètres a été réalisé par la compagnie de bauxites de Kindia en vue d’assurer la desserte du gisement de Ferifou, la source d’approvisionnement de Rusal en matière premières de qualité pour les prochaines années. Les solutions techniques appliquées lors de la construction du pont assureront son exploitation pendant une période d’au moins 35 ans. Les solutions d’ingénierie modernes permettront son exploitation toute l’année, ce qui est surtout précieux en Guinée où la saison des pluies peut durer 5 mois. Ce projet prend également les intérêts de la population locale, pour laquelle de nouvelles opportunités logistiques s’ouvrent. Ce pont reliera les coins reculés de la préfecture avec le centre régional de Kindia, ce qui créera des perspectives supplémentaires pour le développement économique de la région et de la Guinée dans son ensemble”, ajoute Alexandre Larionov, directeur général du groupe RUSAL CBK.

Sur le pont, le ministre des Mines et de la Géologie est revenu sur l’utilité de cette infrastructure. Selon lui, ce travail s’inscrit dans le cadre global de la mise en œuvre de la politique du développement responsable des mines portées par le professeur Alpha Condé.

“C’est une politique qui implique non seulement le développement des mines mais aussi l’accompagnement de ces sociétés dans le cadre de la réalisation des infrastructures multi-usages , dans le cadre du développement global de la Guinée. Nous allons insister sur la poursuite de leur initiative en termes de protection de l’environnement mais aussi de leur initiative en faveur des communautés notamment pour ce qui concerne l’accompagnement des communautés pour leur autonomisation avec des activités génératrices de revenues en plus des infrastructures socioéconomiques de la société. La CBK fait partie du groupe RUSAL qui a trois sites d’exploitation en Guinée et c’est un partenaire historique de la Guinée, c’est un partenaire important de la Guinée et nous apprécions le fait que ce partenaire-là dans le cadre de l’engagement a toujours respecté ses engagements. C’est extrêmement important. Que cette exploitation responsable se fasse dans le cadre du dialogue, de concertation avec à l’idée un partage de bénéfice entre la société et l’Etat d’une part mais aussi même au niveau de la nation entre la société et les communautés de l’autre part », insiste Abdoulaye Magassouba.

