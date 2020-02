Kindia : début de paiement des primes d’incitation des enseignants (en situation de classe)

Le payement de la prime d’incitation des enseignants en situation de classe dans la préfecture de Kindia a été effectif samedi, 22 février. C’est une mission du Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation qui a procédé au lancement officiel des opérations de payement de ces primes d’incitation.

C’est au Centre de Formation Professionnelle (CFP) qu’a eu lieu ces opérations de payement de ces primes d’incitation.

Pour le chef de mission, Oumar Fodé Bangoura, chef de division des ressources humaines au MENA, “nous sommes là dans le cadre de payement des primes d’incitation aux enseignants en situation des classes. Comme vous le savez, à l’issue de la signature du procès verbal du protocole d’accord de 5 janvier relatif aux réclamations des enseignants. Donc le gouvernement a pris certaines mesures pour satisfaire les exigences posées par les différents syndicats . Nous sommes là pour matérialiser cette décision. Selon notre programme, il s’étendra jusqu’au vendredi prochain. Puisse que le temps presse, nous faisons plusieurs équipes pour couvrir toute la région et nous avons commencé aujourd’hui. Pour connaître les montants, je vous invite à voir le procès verbal qui contient la clé de répartition selon les régions, les préfectures, les sous-préfectures et les districts. Les autorités ont estimé après toute réflexion surtout quand on est dans l’arrière pays, vouloir demander certains documents, carte d’identité ou autres pièces justificatives cela peut entraîner des soucis car certains enseignants sont dans les coins éloignés. Donc nous avons imprimé les fiches biométriques qui accompagnent les listes pour que les gens puissent faciliter de manières simple .C’est une prime d’incitation.Vous n’êtes pas sans savoir dans les zones éloignées de la capitale, des zones urbaines, les enseignants refusent de rejoindre leurs lieux de travail. Cela affecte la qualité et le niveau d’enseignement. Pour trouver solution à cette histoire, on a dit qu’il faut que cette prime soit nécessairement payée dans leurs lieux d’affectation ».

De son côté, le directeur préfectoral de l’éducation de Kindia, Ousmane Aissata Camara s’est réjoui de l’arrivée de cette mission dans sa circonscription.

« On se félicite de l’arrivée de cette mission. Mes sentiment sont meilleurs. J’avoue que le payement de cette prime était tant attendue à Kindia que dans les autres préfectures de la région. Je remercie mon ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation Son Excellence Mory Sangaré, je remercie le gouvernement du fait que la paie de cette prime a été effective. C’est une réelle satisfaction pour moi et pour l’ensemble des enseignantes et enseignants de Kindia. En plus, des rumeurs ont circulé autour de cette prime mais cela n’engage que les détracteurs. Moi je suis très serein . Tout ce que je fais, je le fais sur la ligne de mes prérogatives. Je travaillerai strictement en fonction de mes prérogatives. Je vous apprends que c’est hier (vendredi) que je suis entré en possession de ces fonds destinés au payement de ces primes d’incitation aux enseignants. Ce samedi matin, la commission est venue et on a travaillé. Et nous voici au CFP de Kindia pour démarrer les opérations de ce payement”, dit-il.

Au centre formation professionnelle, ils sont nombreux qui attendent avec impatience cette prime d’incitation.

Pour Abdoulaye Bah, enseignant à l’école primaire de Djanfo, recevoir cette prime est un véritable parcours du combattant.

“C’est un calvaire parce que depuis le matin nous sommes là.C’est maintenant que la délégation est venue. Actuellement, ils sont en train de payer. Ici on n’a rien compris d’abord. Quand même on parle de payement de prime qui varie de 600.000 à 1.300.000 GNF. Donc ce qui était mieux pour nous les enseignants c’est de mettre ces primes sur les bulletins. Du point de vue syndicat, il n’y a pas d’entente. On comprend d’une part qu’il y a trahison . Nous sollicitons qu’il y est union et solidarité entre eux et qu’ils défendent l’intérêt des enseignants”, plaide-t-il

A en croire le chef de mission du MENA, cette prime d’incitation est désormais mensuelle.

