Kindia: des bandits armés attaquent un véhicule de transport, les passagers accusent le chauffeur

Un véhicule de transport commun de marque Renault 21 immatriculé RC : 4827 P a été attaqué ce mercredi matin par des bandits armés dans la sous préfecture de Friguiagbé, préfecture de Kindia. Les bandits n’ont pas tué mais ont emporté une somme importante. Les passagers accusent le chauffeur d’être complice de l’opération.

Selon les passagers, c’est aux environs de 6 heures que leur véhicule en provenance de Kindia pour Conakry a été attaqué par des bandits lourdement armés.

Selon adjudant chef, Aboubacar Camara du BSCA Samoriah, le chauffeur aurait facilité l’attaque : “comme je viens d’arriver de Kidal, je devais acheter certains matériels de construction. C’est ainsi que ej’ai décidé de voyager. Dans la voiture, j’ai même apprécié le chauffeur en disant qu’il roule bien. Après mes éloges, le chauffeur a pris son téléphone, il a appelé en disant: allô, je suis descendu, nous, je pars comme ça. Même pas à 100 mètres nous avons vu une lumière, c’est ainsi qu’une moto est venue s’arrêter devant notre véhicule. On lui a dit de garer, il a garé. Un nous a braqués son armes que si on bouge, qu’il nous tuera. Dès que le chauffeur a garé, trois autres sont sortis dans la brousse et ils ont commencé à nous fouiller. Nous étions couchés à terre, ils ont pris tout ce qu’on avait. Moi un d’entre eux est venu dire c’est lui, ils m’ont retiré 800 mille francs guinéens et une somme de 4 000 dollars. Ils n’ont rien fait au chauffeur. Pourtant il n’a pas accéléré et nous étions dans une partie où il pouvait rouler”.

Tata Sylla, une autre passagère laisse planer le doute sur l’innocence du chauffeur du nom d’Aboubacar Diallo alias Sanly.

“Depuis hier ma soeur a contacté ce chauffeur pourqu’on voyage matinalement. A 5 heures, il m’a appelée que c’est moi seule qu’on attend mais dès que je suis venue, j’ai trouvé qu’une personne dans le véhicule. Après, il nous a dit d’aller à Tafory pour voir si nous pouvons avoir d’autres passagers. Arrivée, un militaire est venu plus deux femmes suivi d’un autre militaire mais en civil. Il a dit ceux-ci de monter qu’il peut bouger car si même il a 6 passagers que c’est bon pour lui. C’est ainsi qu’on a boug. Arrivés vers Koliagbé, c’est lui même qui a dit ici c’est dangereux, que l’un de ses amis a été attaqué là-bas par des bandits. Soudain, il a dit au téléphone, si tu as quelqu’un qui veut voyager, tu m’appelles à temps moi je viens de depasser Friguiagbé. Dès qu’il a décroché, quelques mètres seulement, ces bandits nous ont signalé, il a garé et ils nous ont attaqués”, explique-t-elle.

Parmi les passagers, se trouvait aussi un autre militaire. Ce dernier dit avoir perdu 800 mille francs guinéens. Notre tentative d’avoir le chauffeur a été vaine. Pour les agents trouvés sur les lieux, la réaction du chauffeur peut compromettre l’enquête.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10