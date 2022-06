Kindia: des bandits lourdement armés attaquent une boutique et emportent argent et téléphone

Des bandits cagoulés et lourdement armés ont attaqué une boutique dans la nuit du mercredi à ce jeudi 23 juin 2022 au quartier Sambaya, dans la commune urbaine de Kindia. Selon la victime, du nom de Mamadou Ciré Barry, les malfrats se sont attaqués à son petit frère avant d’emporter tout ce qui se trouvait dans la boutique.

Selon nos informations, c’est aux environs de 22 heures que ces bandits au nombre de cinq(5) tous cagoulés ont fait irruption au quartier Sambaya et attaqué une boutique Orange Money. »Hier dans les bandes de 22 heures, après que la pluie a cessé, le courant est parti, j’ai été victime d’une attaque de 5 personnes lourdement armées et tous cagoulés. Ils sont venus à ma place, les femmes qui étaient aux alentours, ils ont mis ces femmes aux arrêts et ils sont rentrés gifler mon petit frère. Et, l’argent qui était dedans, ils ont pris et des téléphones, ils se sont retournés. », a expliqué Mamadou Ciré Barry.

Selon cette victime qui se fait appeler Mister Barry, les attaques noctures sont récurrentes au quartier Sambaya. Il revient sur les objets emportés par les malfrats. « Le cas est récurrent ici parce qu’il n’y a même pas trois jours, ils ont attaqué aussi derrière notre cour. Donc nous prions vraiment nos autorités autorités de nous aider afin de mettre fin à ce phénomène. À Sambaya, nous souffrons aujourd’hui, il y a l’insécurité totale. Il y a eu deux attaques à Sambaya, je suis la troisième personne. Concernant ce qu’ils ont emporté, pour le moment je ne peux pas dire le montant parce qu’il y a d’autres montants qui sont dans des téléphones, j’ai des puces de transferts Orange Money, Cellcom et Areeba. Mais quand même, tout l’argent qui était à l’intérieur, ils sont partis avec. J’ai trois coffres-forts, ils ont tout vidé. », dit-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10