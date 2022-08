Kindia: des bandits lourdement armés s’attaquent à un jeune et lui retire sa moto à Sèguéyah

Un jeune du nom de Fodé Bangoura a été attaqué dans la soirée du jeudi 4 Août 2022 par des bandits armés, dans le district de Sèguéyah, relevant de la commune urbaine de Kindia. Les assaillants ont menacé le jeune conducteur avec des armes et une coupe-coupe avant d’emporter sa moto de marque TVS.

Selon nos informations, c’est aux environs de 18 heures que ce jeune a été attaqué par trois bandits armés dans la Forêt classée de Konbitidé à quelques mètres du centre de Sèguéyah.

Selon la victime, tout a été orchestré par son passager pris de Simbarayah, à Wondy: “ C’est à Sèguéyah, dans la sous préfecture de Madina-Oula que j’ai pris un jeune pour la ville de Kindia. On s’est compris et on a bougé. Arrivé à Wondy, je l’ai débarqué. Il y avait l’un de ses amis, ce dernier m’a dit qu’il vient à Bokaria, j’ai dis ok. Et on a bougé. Nous sommes arrivés jusqu’au niveau du pont se trouvant dans la Forêt de Konbitidé, c’est là-bas qu’il m’a dit de m’arrêter, qu’il veut uriner, j’ai dit ok. J’ai garé, il est descendu. Soudain, j’ai vu mon ancien passager et un autre jeune sortir sous le pont. Ils ont fait sortir des armes et une coupe coupe me menaçant de ne pas crier, ni faire un geste. Ils m’ont fouillé, prenant les papiers et l’argent qui était sur moi avant de partir avec la moto. C’est une moto TVS de couleur rouge, c’est pour l’un de mes grands”, a expliqué Banfodé Bangoura.

Aux dernières nouvelles, la victime a regagné son village Rambaly, situé dans le district de Bokaria.

Aboubacar Dramé