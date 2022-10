Kindia : des bandits lourdement armés sèment la terreur au quartier Tapiyoka

Des bandits lourdement armés se sont attaqués dans la nuit du vendredi à ce samedi 8 octobre 2022, à une famille au quartier Tapi Yoka, dans la commune urbaine de Kindia. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine, mais plusieurs dégâts sont à signaler.

C’est aux environs de 2 heures du matin que ces bandits munis d’armes de guerre et d’autres objets ont fait irruption dans une cour à Tapi Yoka, dans la commune urbaine de Kindia. Dans la foulée, plus de 10 balles réelles ont été tirées qui ont causé des degats, des fenêtres caillassées, la bibliothèque et même un écran géant a été touché par balle. Alpha Oumar Diallo, vendeur d’appareils électroniques au grand marché de Kindia est la principale victime. « C’est aux environs de 1 heure du matin que les bandits sont venus. Ils ont commencé à défoncer le portail, j’ai ouvert la fenêtre pour regarder, j’ai vu qu’ils sont en train d’éteindre des ampoules. J’ai demandé c’est qui, personne ne m’a répondu. Soudain, j’ai un groupe parce qu’ils avaient réussi à casser le portail. Quand j’ai insisté à crier, il y a un qui a dit sortons, ils sont sortis jusqu’au niveau de leur pick-up qui était garé et des motos. Après ils sont rentrés pour la deuxième fois avec des armes, ils ont commencé à tirer sur la porte, ils ont cassé les vitres de la fenêtre, les balles se sont introduites à l’intérieur des bibliothèques, la télévision et plusieurs objets ont été touchés. C’est à 3 heures du matin, comme ils n’ont pas pu rentrer à l’intérieur, ils se sont retournés. », explique-t-il

Des tirs d’armes à feu ont empêché certains citoyens de la localité de dormir. Situé à la périphérie du centre urbain de Kindia, Tapi Yoka est aujourd’hui un quartier exposé, a expliqué ce citoyen de la localité. « Notre quartier est exposé et ce n’est pas la première fois, que ce quartier soit objet d’attaque et c’est comme tous les autres quartiers de la ville. Mais pour nous les faits sont récurents maintenant, il ne se passe pas un mois sans que ces assaillants ne viennent dans le quartier pour s’attaquer aux paisibles citoyens. Nous sommes oubliés par l’Etat en matière de sécurité. Chaque fois que nous avons ces problèmes, nous essayons de les informer mais aucune disposition n’est prise pour mettre hors d’état de nuire ces malfrats qui viennent nous perturber dans nos sommeils », a ajouté Abdourahmane Diallo, un citoyen résidant à Tapi Yoka.

Selon des témoins, lors de l’attaque, la victime aurait appelé un colonel qui malheureusement n’a pu décrocher et jusqu’aux dernières nouvelles, aucun agent des services de défense et de sécurité ne s’était rendu sur le terrain. Le chef de quartier Filigbé a même sollicité l’implantation d’un poste dans la localité mais en vain. « Nous avons des inquiétudes énormes ici , chaque jour on parle d’attaque chez nous ici. Nous demandons aux autorités de nous aider, vu la position de notre quartier, c’est facile d’opérer. On s’est entretenu autrefois avec le gouverneur pour qu’un poste de sécurité soit installé ici. Ça a été dit jusqu’à present rien n’a filtré. Nous vivons avec la peur au ventre. », a confié Elhadj Ibrahima Kidirê Diallo, chef de quartier Filigbé (Tapi Yoka).

Cette attaque intervient après celle du quartier Wondy où des malfrats se sont servis des armes de guerre pour accomplir leur sale boulot.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

