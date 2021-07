Kindia : des boutiques et magasins attaqués nuitamment, un atelier de couture vidé de son contenu

L’insécurité prend des proportions inquiétantes ces deux jours dans la ville de Kindia. Après le cas d’un jeune marié blessé par balle par un inconnu à cause d’une fille hier nuit au quartier Thierno, des attaques à plusieurs endroits de Kindia ont eu lieu dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 juillet 2021. Des magasins et des boutiques ont été attaqués. Un atelier de couture situé au quartier Yeolé a été vidé de tout son contenu par ces bandits.

C’est au total dans 6 endroits différents que ces bandits inconnus ont opéré nuitamment. A Yeolé, après le pont de Bananier, ils sont parvenus à vider un atelier de couture de tout son contenu. Interrogée devant son atelier, la maîtresse, Kadiatou Conté, a cité les habits emportés. “J’étais à la maison. A 6 heures, comme j’ai mes adresses sur la devanture de mon atelier, l’un de nos voisins m’a appelé me disant si j’ai passé la nuit à l’atelier, je lui ai dit non! Il m’a dit que la porte de mon atelier est cassée et les habits sont éparpillés partout. Immédiatement, je suis venue. Et effectivement, les portes étaient défoncées, tous les habits emportés, il n’y avait aucun de mes habits wax au nombre de 20 qui coûtent 100 mille francs guinéens, 4 guésinez qui coûtent entre 800 cent mille à 1 million de francs guinéens. Les tissus, dont j’ignore le nombre, ont aussi été emportés. Aujourd’hui, je ne sais quoi faire, les habits emportés ne m’appartiennent pas et mon mari n’est plus. Je demande alors aux personnes de bonne volonté de me venir en aide. “, a dit la veuve et maîtresse de cet atelier.

Hormis cet atelier, ces inconnus ont aussi défoncé certaines boutiques à la boucherie et un conteneur se trouvant en bas de la ligne rouge, a expliqué Mamadou Saïdou Barry, l’une des victimes. “Effectivement, il y a eu des attaques hier nuit meme. Moi je fais partie des victimes. Ils sont venus ici casser les cadenas qui pèsent à peu près 1 kilo mais Dieu a fait qu’ils n’ont pas pu. Ils sont partis aussi chez l’un de mes frères à la boucherie, ils ont tenté sans succès. Seulement après, ils sont parvenus à casser les portes de deux magasins. Je ne sais pas s’ils ont emporté des objets là-bas.”, explique-t-il.

Poursuivant son intervention, Mamadou Saïdou Barry lance un appel aux autorités pour la sécurité des citoyens de Kindia et de leurs biens. “En tant que commerçant ou encore citoyen guinéen, ce que je demande à l’autorité guinéenne et surtout celle de Kindia, c’est de prendre des dispositions contre ces gens-là car nous souffrons et on a peur. Imaginez, combien de fois tu te bats pour nourrir ta famille et quelqu’un est là, qui t’attend toute la journée pour t’avoir. Ce n’est pas facile de gagner l’argent aujourd’hui. Il te faut des années pour réussir afin de mettre en place un conteneur ou une petite place pour revendre. Mais si quelqu’un arrive à casser ça, cela fait mal car tu te retrouveras à la case départ. Donc je demande aux autorités d’agir pour mettre fin à ce phénomène. “, ajoute-t-il.

Selon les propriétaires des boutiques attaquées à la boucherie, les bandits n’ont apporté qu’une machette.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

