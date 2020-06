Kindia : des coupeurs de route attaquent des marchands à Foulayah et emportent une somme importante

Un véhicule en partance pour Conakry a été attaqué ce lundi 8 juin 2020 par des bandits armés dans le district de Foulayah, dans la sous-préfecture de Friguiagbé, préfecture de Kindia. Les passagers composés majoritairement de marchands ont été dépouillés de leur argent. Les victimes parlent d’une somme importante emportée.

D’après les informations qui nous ont été fournies, c’est aux environs de 6 heures du matin que trois coupeurs de route ont ouvert le feu sur un véhicule de transport en commun. El Hadj Mamadou Aliou Sow, l’une des victimes de cet incident, explique.

« On se rendait tous à Conakry pour acheter des marchandises. C’est à Foulayah que notre taxi Renault 21, dont j’ignore l’immatriculation, a été braqué par 3 hommes armés qui roulaient sur une moto. Arrivés donc sur le pont de Foulayah à 150 mètres de l’Université, les malfrats on fait la rafale en immobilisant le taxi. Après avoir tiré sur le véhicule, ils ont pris tout ce qui était sur nous. C’est dans ça qu’ils ont pris plus de 60millions sur moi seul. Les assaillants ont également emporté une forte somme, appartenant aux autres passagers. Mais je ne peux connaitre le montant exact dérobé sur l’ensemble des passagers. L’Etat doit sauver les usagers avec ces attaques répétées entre Kindia – Coyah, et Kindia – Mamou. Il y a trop d’attaques les jours-ci à Kindia. Il (l’Etat ndlr) doit vraiment sauver les pauvres citoyens », ajoute-t-il

Les assaillants se sont volatilisés dans la nature. Pour le moment, les victimes n’ont que leurs yeux pour pleurer et devront prendre leur mal en patience.

Aboubacar Dramé correspondant régional à Kindia

