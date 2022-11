Kindia: des jeunes dans la rue s’attaquent à Banfa Diaby et les autorités en charge du sport

Les anciens joueurs du Gangan FC et quelquels jeunes qui se disent soucieux du football Kindianais ont investi ce jeudi 17 novembre 2022, les rues pour réclamer le départ d’Elhadj Banfa Diaby à la tête du Gangan FC.

Dans leur protestation, Ils scandaient des slogans comme “Banfa zéro » « Orlando zero » et » libérez Gangan”. Ils ont manifesté du carrefour Socité Générale jusqu’au bloc administratif de la préfecture de Kindia, où le préfet était absent.

Selon le responsable de ce mouvement, c’est un dossier qui n’a fait que trop durer: “Nous sommes fatigués de la situation de notre football, c’est à dire le Gangan FC qui est un patrimoine de Kindia. On a vu il y a une lourdeur au niveau des autorités par rapport à la récupération de Gangan FC. Ça fait plus d’un mois que les clubs ont commencé à se préparer et Kindia jusqu’à présent n’a rien fait comme préparation. Nous sommes toujours dans cette situation, on a décidé donc aujourd’hui de nous faire entendre par rapport à ça”, a dit Mohamed Omé Camara.

Dans leur manifestation qui a duré quelques minutes, ces jeunes ont cité les noms de plusieurs responsables en charge du sport à Kindia à savoir, le président du district de football de la préfecture de Kindia, le président de la ligue régionale de football de Kindia et l’ex directeur de la jeunesse de Kindia.

“Les gens cités dans les slogans, c’est des personnes responsables qui sont en train de dire que le club appartient à Banfa et ils n’apportent rien comme solution. Ils n’apportent rien comme preuve qui montre que le club appartient à Banfa”, a-t-il dit.

Selon ce responsable de la famille sportive, l’actuel DPJ aurait déjà remis le club Gangan FC de Kindia à un autre preneur qui dans les jours à venir pourrait convoquer les athlètes.

Affaire à suivre…

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10